Mañueco adelanta la campaña buscando el choque con Vox: «Tienen una alianza con el PSOE que no se ve pero se nota»

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y Léon, ha adelantado la campaña por el 15M buscando el choque directo con Vox. Así lo ha demostrado aludiendo a la existencia de una «pinza» entre los de Abascal y Sánchez y estrategia, por su parte, con la que busca evidenciar la complicidad entre ambas formaciones. «Su pinza con el PSOE tiene un objetivo común», sostiene.

Apenas restan veinte días para que dé inicio la contienda en tierras castellano-leonesas y el candidato de los populares, Mañueco, que se enfrenta a sus terceras elecciones autonómicas consecutivas, ya ha marcado la línea que estará presente en su retórica de cara a los próximos comicios del 15 de marzo.

Rojo socialista y verde Vox. Esos son los dos colores con los que el PP ha querido visibilizar, con una pinza de la ropa, la complicidad que, a su juicio, existe entre ambas formaciones políticas. Una estrategia comunicativa más con la que los populares ponen la diana en las centenas de ocasiones en las que tanto los de Sánchez como los de Abascal han votado de manera conjunta en Castilla y León.

«No son una, ni dos, ni diez, ni quince, ni veinte… son más de cien veces en las que el PSOE y Vox en Castilla y León han votado juntos en la última legislatura», dice una grave voz en off que pone sonido a la crítica que, de manera unánime, hacen todos los en el PP. «Tienen un objetivo en común, es una alianza que no se ve pero que sí se nota, y mucho», cita.

La Ley de Presupuestos Generales o la Ley de publicidad institucional; Proposiciones No de Ley (PNL) como la que propone ayudar a los agricultores para la compra de maquinaria o para declarar el transporte escolar gratuito; o mociones como la que busca conocer el estado de la agricultura y la ganadería en Castilla y León, son sólo algunas de las más de cien medidas que tanto el PSOE como Vox se han negado a secundar en las Cortes de la región.

Cabe recordar en este punto que, tras la salida de Vox del Ejecutivo regional en julio de 2024, existe una brecha insalvable entre los grupos del bloque de derecha. En este contexto, el hecho de presentar a esta formación política como aliada de facto del PSOE contribuye a erosionar su credibilidad como una alternativa al PP y frenar, por otra parte, los votos que puedan recaer en los de Abascal.

Para Mañueco, el bienestar de los ciudadanos castellano-leoneses no puede quedar «atrapado» en la próxima legislatura por culpa de la negativa de ambas formaciones políticas a apoyar sus iniciativas. Es más, les reprocha incluso que, en caso de verse paralizado el crecimiento económico y los avances sociales de Castilla y León, será en todo caso por culpa tanto del PSOE como de Vox.

De Extremadura a Aragón

Lo cierto es que la estrategia de recurrir al símbolo de la «pinza» –aunque no físicamente– no es algo nuevo en el PP. Ya lo hicieron los homólogos del líder popular en la región extremeña, María Guardiola, y el mismo caso tiene su precedente más reciente en Aragón con Jorge Azcón.

En plena campaña aragonesa, las redes del PP de Azcón tardaron apenas unas horas en pillar a la candidata del PSOE, Pilar Alegría, a través de las cámaras de la televisión pública española guiñándole el ojo a su homólogo de Vox, Alejandro Nolasco. Ello, después del debate entre los ocho candidatos a la presidencia regional de Aragón en RTVE.

En el fragmento podía verse a la ex ministra haciendo un gesto de complicidad con el representante del partido de Abascal. Para los populares no hizo falta otra representación de una realidad para ellos evidente: la pinza entre el PSOE y Vox.