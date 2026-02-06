Hoy, 6 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en la mitad norte, mientras que en la mitad sur las lluvias serán más aisladas. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas lo harán en el sur, pero ascenderán en el norte. En el sistema Ibérico, se esperan heladas débiles y viento moderado a fuerte del suroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos en tarde inestable

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente en la tarde-noche, cuando las nubes se agrupan y el viento, que sopla a unos 20 km/h, puede traer consigo un ambiente algo pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más fresco.

Ya por la tarde, el sol se ocultará tras un manto de nubes, dejando un rastro de luz que se desvanecerá a las 18:25. La humedad, que alcanzará niveles altos, sumará un toque de intensidad al día. Con el riesgo de lluvias, es recomendable tener a mano un paraguas, ya que la tarde promete ser un tanto inestable. Así, Zaragoza se prepara para una jornada donde el tiempo será protagonista, recordándonos que la naturaleza siempre tiene algo que decir.

Calatayud: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 6 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 3 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 65% en la tarde-noche, cuando el cielo se tornará más cubierto.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero aumento en la temperatura que no superará los 13 grados. Sin embargo, el viento, que soplará a 25 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado. Con la humedad relativa alcanzando niveles del 85%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Tarazona: cielo nuboso y lluvias al caer la tarde

El tiempo se presenta con un cielo algo nuboso durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 9 grados. A medida que avance el día, las nubes irán aumentando y se prevén algunas lluvias por la tarde-noche, aunque sin grandes complicaciones. El viento soplará de forma moderada, aportando una sensación de frescura.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando las horas de luz antes de que la lluvia haga su aparición. Las actividades diarias se pueden llevar a cabo con normalidad, así que no dudes en salir y disfrutar del ambiente.