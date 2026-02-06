Escándalo sexual en un gran club europeo: sesiones de fisioterapia usadas para encuentros sexuales, infidelidades…
Un nuevo escándalo extradeportivo en el fútbol, concretamente al Rangers FC
Jugadores utilizaban sesiones de fisioterapia para tener encuentros sexuales
La esposa de un futbolista descubrió la infidelidad y lo ha contado todo
Un nuevo escándalo extradeportivo ha sacudido a uno de los grandes clubes del fútbol europeo. El Rangers FC, histórico equipo escocés y habitual en competiciones europeas (esta temporada en Europa League, se ha visto envuelto en una polémica de carácter sexual tras la aparición de informaciones que apuntan a que algunos jugadores habrían utilizado sesiones de fisioterapia y habitaciones de hotel reservadas por el club para mantener encuentros sexuales, en varios casos con infidelidades de por medio.
Aunque el club no ha confirmado ni desmentido oficialmente los hechos, la noticia ha corrido como la pólvora en medios británicos, generando una gran polémica tras conocerse que incluso un miembro del cuerpo médico del club ha sido despedido por estas prácticas. Además, según informa The Sun, el escándalo sexual se destapó cuando una esposa furiosa descubrió que su marido futbolista le estaba siendo infiel en este tipo de sesiones de fisioterapia de su propio equipo.