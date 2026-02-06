Escándalo sexual en un gran club europeo: sesiones de fisioterapia usadas para encuentros sexuales, infidelidades…

Según las informaciones publicadas, los hechos habrían tenido lugar durante desplazamientos del equipo, principalmente en hoteles de Inglaterra, donde se habrían reservado habitaciones con la excusa de tratamientos de fisioterapia o recuperación física. Estas estancias, sin embargo, habrían sido utilizadas en realidad para encuentros sexuales entre jugadores y mujeres ajenas al entorno deportivo del club.

Uno de los aspectos más delicados del escándalo es la posible implicación indirecta de personal del club, especialmente del área médica, ya que las habitaciones habrían sido reservadas bajo su supervisión o con su conocimiento. Aunque no hay constancia de que fisioterapeutas o médicos participaran activamente en los encuentros, el simple hecho de que su nombre aparezca vinculado a las reservas de estos espacios ha generado tensiones internas e incluso un despido. Se habla de conversaciones privadas y mensajes en grupos de WhatsApp en los que el tema ya era conocido por parte del vestuario, lo que refuerza la idea de que no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica más extendida de lo que inicialmente se pensaba.

No es la primera vez que el Rangers se ve envuelto en polémicas relacionadas con la vida personal de sus jugadores, y el club está recibiendo duras críticas por no ser capaz de controlar a sus jugadores y de establecer disciplina en ese vestuario. Aunque por el momento no hay nombres confirmados ni medidas disciplinarias anunciadas, la sensación es que el asunto todavía no está cerrado y que podrían surgir nuevas informaciones en los próximos días.