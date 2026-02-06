Lío en el Glasgow Rangers

Escándalo sexual en un gran club europeo: sesiones de fisioterapia usadas para encuentros sexuales, infidelidades…

Un nuevo escándalo extradeportivo en el fútbol, concretamente al Rangers FC

Jugadores utilizaban sesiones de fisioterapia para tener encuentros sexuales

La esposa de un futbolista descubrió la infidelidad y lo ha contado todo

Un nuevo escándalo extradeportivo ha sacudido a uno de los grandes clubes del fútbol europeo. El Rangers FC, histórico equipo escocés y habitual en competiciones europeas (esta temporada en Europa League, se ha visto envuelto en una polémica de carácter sexual tras la aparición de informaciones que apuntan a que algunos jugadores habrían utilizado sesiones de fisioterapia y habitaciones de hotel reservadas por el club para mantener encuentros sexuales, en varios casos con infidelidades de por medio.

Aunque el club no ha confirmado ni desmentido oficialmente los hechos, la noticia ha corrido como la pólvora en medios británicos, generando una gran polémica tras conocerse que incluso un miembro del cuerpo médico del club ha sido despedido por estas prácticas. Además, según informa The Sun, el escándalo sexual se destapó cuando una esposa furiosa descubrió que su marido futbolista le estaba siendo infiel en este tipo de sesiones de fisioterapia de su propio equipo.

Lío en el Rangers

Según las informaciones publicadas, los hechos habrían tenido lugar durante desplazamientos del equipo, principalmente en hoteles de Inglaterra, donde se habrían reservado habitaciones con la excusa de tratamientos de fisioterapia o recuperación física. Estas estancias, sin embargo, habrían sido utilizadas en realidad para encuentros sexuales entre jugadores y mujeres ajenas al entorno deportivo del club.

Uno de los aspectos más delicados del escándalo es la posible implicación indirecta de personal del club, especialmente del área médica, ya que las habitaciones habrían sido reservadas bajo su supervisión o con su conocimiento. Aunque no hay constancia de que fisioterapeutas o médicos participaran activamente en los encuentros, el simple hecho de que su nombre aparezca vinculado a las reservas de estos espacios ha generado tensiones internas  e incluso un despido. Se habla de conversaciones privadas y mensajes en grupos de WhatsApp en los que el tema ya era conocido por parte del vestuario, lo que refuerza la idea de que no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica más extendida de lo que inicialmente se pensaba.

No es la primera vez que el Rangers se ve envuelto en polémicas relacionadas con la vida personal de sus jugadores, y el club está recibiendo duras críticas por no ser capaz de controlar a sus jugadores y de establecer disciplina en ese vestuario. Aunque por el momento no hay nombres confirmados ni medidas disciplinarias anunciadas, la sensación es que el asunto todavía no está cerrado y que podrían surgir nuevas informaciones en los próximos días.

