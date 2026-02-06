¿Cómo se escribe en español, ‘medio ambiente’ o ‘medioambiente’? La RAE lo tiene claro y tú también te equivocas

Hay palabras como entresemana (o entre semana) que según la región se escriben de una forma distinta en español. Durante años ha pasado lo mismo con medioambiente y medio ambiente, pero la Real Academia Española (RAE) ha explicado que una opción es más aceptable.

Aunque nos hemos acostumbrado a ver escrita esta palabra en titulares, informes y hasta en documentos públicos, la realidad es que la RAE prefiere medioambiente, en una sola grafía.

Es cierto que ambas son correctas, pero se prefiere esta versión. De hecho, tanto el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) como la Fundéu han coincidido en el diagnóstico.

La RAE lo deja claro: en español es preferible escribir ‘medioambiente’

La Real Academia Española recoge el término medioambiente en el Diccionario panhispánico de dudas como el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. La clave está en cómo lo escribimos.

Según explica la RAE, aunque la grafía medio ambiente sigue siendo mayoritaria en el uso, se recomienda escribirlo en una sola palabra: medioambiente.

El motivo es lingüístico. En este tipo de compuestos, el primer elemento (medio) pierde su acento prosódico y pasa a pronunciarse como una sílaba átona, lo que provoca que ambas palabras se articulen como una sola unidad léxica.

Este proceso no es excepcional ni nuevo en español. Ha ocurrido con otros términos de uso común que hoy nadie escribiría separados. Por coherencia con esta evolución natural de la lengua, la grafía simple medioambiente es la preferida por la norma académica.

Además, su plural es medioambientes y el adjetivo derivado correcto es medioambiental, Ese sí que siempre en una sola palabra.

La RAE explica los errores más comunes y el caso en el que ‘medio ambiente’ es más correcto

La FundéuRAE coincide con la RAE e insiste en que medioambiente es más recomendable. La razón vuelve a ser fonética y ortográfica: las palabras que pierden su acento al pronunciarse junto a otras tienden a escribirse unidas.

Por eso, igual que arco iris ha dado lugar a arcoíris o boca arriba a bocarriba, medio ambiente evoluciona hacia medioambiente.

Eso sí, hay una excepción clara que conviene no pasar por alto. Cuando el término forma parte de una denominación oficial, se debe respetar exactamente la forma que figure en el nombre propio.

Por ejemplo, es el caso de expresiones como Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o Día Mundial del Medio Ambiente.

Otras palabras en español que no sabías que deben escribirse juntas

El caso de medioambiente no es único. Igual que hay expresiones como a gusto, que deben escribirse por separado, hay otras que también se recomienda que vayan juntas, aunque no nos parezca intuitivo. Por ejemplo, enseguida.

Según la RAE, las dos grafías son válidas, pero en el español actual es mayoritario y preferible el uso de enseguida, escrito en una sola palabra. Así lo recoge en sus obras normativas y en sus respuestas a consultas lingüísticas.

La grafía en dos palabras, en seguida, no es incorrecta, pero su uso ha ido perdiendo terreno con el paso del tiempo. Aun así, la RAE no la considera un error y admite su empleo cuando el hablante o el escritor así lo decide.

Este criterio también aparece recogido en el Diccionario panhispánico de dudas, donde se subraya que enseguida ha terminado por consolidarse como la forma dominante en la lengua común.