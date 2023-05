Agustín González (PP Jaén): «Nosotros no tenemos un programa electoral, tenemos un proyecto de futuro»

Agustín González Romo (Sevilla, 1974), es el candidato del PP a la Alcaldía de Jaén en las elecciones municipales de este domingo. Desde agosto de 2022 es Director General de Consumo en la Junta de Andalucía. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social desde el 20 de enero de 2003, fecha en la que ingresó en la Administración Pública. A apenas 48 horas del 28M, el popular atiende a OKDIARIO Andalucía para desglosar su proyecto de ciudad.

A pesar de haber nacido en Sevilla, su familia se mudó a Jaén cuando tenía tan sólo cuatro años… Mejor que usted no conoce nadie esta ciudad, ¿verdad?

Pues sí, no solamente es conocerla, sino quererla y querer trabajar por ella. Y ahí no me gana nadie.

¿Cuáles serán los principales pilares en los que sustentará su futurible legislatura?

Hemos hecho un proyecto de futuro en lugar de un programa. No es un programa al uso de 150 medidas con cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Hemos hecho un proyecto no pensando en los próximos 20 días o en los próximos cuatro años, sino en las próximas dos o tres décadas. Y eso se basa en seis ejes fundamentales: el primero es mejorar la economía de la ciudad; el segundo es mejorar el empleo; el tercero es hacer una ciudad moderna, inclusiva y sostenible; el cuarto eje sería mantener la calidad de vida que por suerte tenemos en la ciudad; el quinto es fomentar las políticas sociales y el sexto mejorar la administración, hacerla más ágil, eficiente y solvente.

El propio Juanma Moreno ha advertido de que el cambio en Andalucía no puede ser total hasta que no haya una buena comunicación entre la propia Junta y los ayuntamientos. ¿En qué sentido podría ayudar que el PP ganara las elecciones en Jaén?

Lo primero ya está conseguido. Venimos de un cambio total que se produjo en la Junta de Andalucía hace cuatro años después de 37 años de políticas socialistas, y ahora en Jaén nos encontramos en esa misma situación. Afortunadamente llegó Juanma Moreno y en cuatro años cambió totalmente Andalucía, poniéndola como punto de referencia en todos los sectores, incluso en aquellos que antes parecían imposibles en la comunidad, como pueden ser el de la tecnología o la innovación. Eso es lo que queremos hacer en Jaén, y tenemos las herramientas para ello. Yo he trabajado en el equipo de Juanma Moreno, como secretario general en la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo, y esas son las medidas que queremos. La Junta de Andalucía ya ha ayudado, pero es que además va a seguir ayudando. De hecho, de los cuatro grandes proyectos que llevo en el programa, en uno de ellos el Gobierno andaluz ya se ha comprometido para impulsar un Distrito Digital, basado sobre todo en el sector de la tecnología de los videojuegos y de la sostenibilidad, con una ayuda de tres millones de euros. Pero es que además tenemos otro proyecto, como es el centro cultural y de ocio para jóvenes en la actual estación de autobuses del centro de la ciudad, y la Junta ya se ha comprometido a construir la nueva estación de autobuses en otro lugar de la ciudad.

Basta con darse un paseo por Jaén y hablar con los jiennenses para darse cuenta de la preocupación con el asunto del tranvía, un proyecto que el PSOE lleva tiempo abandonando. ¿Qué tienen previsto en este sentido?

Ponerlo en marcha, también de la mano de la Junta de Andalucía. La apuesta de Juanma Moreno por Jaén es muy fuerte y de mucha implicación. Como decimos en tono de broma, dolorida broma, es el parking más caro de España, porque ha costado más de 120 millones de euros. La primera apuesta de la Junta de Andalucía por ese tranvía parado fue sentarse con el Ayuntamiento, pero las arcas municipales están como están y el Ayuntamiento no tenía dinero para ponerlo en marcha, aunque el convenio así lo recogía. La Junta lo que ha hecho es decir: ‘Bueno, no te preocupes, financiamos esa puesta en marcha y ya acordaremos la fórmula de pago en los próximos años’. Y así lo han hecho. La Junta ha asumido ese coste y ya se ha licitado ese paquete, por lo que se pondrá en marcha a lo largo del próximo año.

También cabría resaltar el proyecto de la ciudad sanitaria.

Con la ciudad sanitaria pasa lo mismo que con todas las políticas socialistas. Ponen anuncios y anuncios durante tantísimos años y cuando llegamos a 2019 nos encontramos con que ni siquiera se había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento a la hora de ceder los suelos y calificarlos acorde con la necesidad de que la Junta de Andalucía pudiera hacerse cargo de ello. Eso ha llevado un tiempo, pero afortunadamente la inversión, la implicación y la apuesta de la Junta por la ciudad sanitaria es total y ya hay una primera fase con un primer edificio. Por suerte, también se pondrá en marcha en el futuro y yo velaré como alcalde para que así sea.

Sé que no les gusta el exceso de confianza de cara a unas elecciones. No obstante, ¿se respira optimismo en el PP para este 28M?

Hemos logrado despertar la ilusión de la gente. Hace cuatro o cinco meses notaba una ciudad dormida, anestesiada, seguramente por ese conformismo de ‘no, es que Jaén es así, no podemos llegar a más, nadie nos ayuda’. Y sin embargo, en la calle percibo ahora ese ambiente de que podemos cambiar, de que hemos vuelto a recuperar el orgullo jiennense. Tenemos que amar nosotros mismos nuestra ciudad y ponerla en valor para poder hacer que los demás la amen. Y eso se palpa y se respira en la calle. Así que sí, soy muy optimista con un proyecto en el que la gente empieza a creer, y sabedores de que nadie mejor que los propios jiennenses para llevarlo a cabo. Jiennenses en el sentido más amplio de la palabra. Ahí caben todos: los que han nacido en Jaén, los que han venido a vivir aquí y los que quieren venir a vivir aquí.