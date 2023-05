Marifrán Carazo (PP): «Me preocupa la pérdida de población, Granada tiene que ser escogida para vivir»

Marifrán Carazo dejó la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para intentar gobernar el Ayuntamiento de Granada, ahora en manos del socialista Paco Cuenca. La candidata del PP a la Alcaldía de Granada ha explicado a OKDIARIO Andalucía algunas de sus principales reivindicaciones para la capital granadina, cuyos ciudadanos, tal y como pudo comprobar este periódico, están más que preocupados por el estado de abandono de una ciudad sucia y llena de grafitis. Pueden consultar la entrevista completa en este enlace.

«Lo hablé con Juanma Moreno y con mi familia. El presidente me preguntó: ‘¿Qué hacemos con Granada?’. Porque siempre me vio preocupada por Granada y él también está preocupado por Granada, porque no se quede rezagada y atrás», comienza explicando Carazo a OKDIARIO Andalucía, que no dudó en presentarse como candidata a la Alcaldía de la ciudad, lo que suponía una gran apuesta personal, toda vez que ostentaba un cargo tan importante como el de consejera de Fomento de la Junta de Andalucía.

«Sin Granada no se entiende Andalucía. Y yo se lo puse fácil a Juanma Moreno. Yo he trabajado mucho por Granada como consejera. Y elegí Granada y no me arrepiento en absoluto porque estoy convencida de que puedo ser la primera alcaldesa de Granada, porque he elegido con el corazón trabajar por mi ciudad», esgrime Carazo.

Suciedad, grafitis y okupas

«Granada está muy abandonada en cuanto a la limpieza. Y esa es la principal responsabilidad municipal. Son pequeñas cosas que son muy importantes», afirma la candidata del PP, que considera que «Granada necesita mejorar en su limpieza, y ese es un compromiso expreso» de su candidatura. «A Granada hay que cuidarla mucho para que brille y destaque con este gran patrimonio que tenemos», continúa.

«Las pintadas me preocupan. Hay que situarse al frente con mucha decisión y perseguirlo. Porque esas pintadas ensucian y llaman a la suciedad», afirma Carazo, que también se muestra muy preocupada por los ruidos: «Hay que favorecer esa convivencia y hacer el cumplimiento de las ordenanzas. Granada tiene que poder descansar y poder convivir con un sector potente como es el de la hostelería».

«Me preocupa la pérdida de población y Granada tiene que ser escogida para vivir, para visitar y para invertir»

«La seguridad es fundamental para una ciudad. Para los granadinos y para quienes nos visitan. Ahí vamos a reforzar. Vamos a mejorar con gestión y dirección la coordinación entre la Policía Local y el resto de cuerpos de seguridad. Vamos a recuperar la policía turística, porque entiendo que es una figura que funcionó bien en un momento determinado, y también la policía de barrio, que cuando funcionó se conocía por nombres y apellidos a cada uno de los comerciantes. Una policía de proximidad y de barrio para mejorar la seguridad», asegura Carazo, que recuerda que otra de sus prioridades es la de vencer la okupación, «esa práctica que es ilegal, y hay que decirlo así de claro».

«Hay que vencerla con protocolos que sean rápidos, inmediatos, y donde la Policía Local, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), sea capaz de dar seguridad y garantía, y facilitar, al final, la convivencia en nuestra ciudad», esgrime Carazo.

«Por encima de todo vamos a defender el derecho a la propiedad privada»

«La poca vivienda que se ha promocionado en los últimos años ha sido gracias a la Junta de Andalucía», continúa Carazo, que recuerda que «de la mano del promotor privado, la Junta de Andalucía ha logrado impulsar 1.550 viviendas en la ciudad de Granada. En solares que llevaban abandonados durante muchos años y que los gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía fueron incapaces de estimular». «Hay que impulsar la rehabilitación de nuestros barrios y del centro histórico», añade la candidata del PP.

También, explica Carazo, «hay que impulsar la Semana Santa. En Granada son 32 cofradías de interés turístico internacional. Las cofradías necesitan ayuda y reconocimiento a todo ese trabajo que hacen».

Pactos

«Yo estoy dispuesta a hablar siempre con todos. A buscar acuerdos y consensos. Creo que siempre debe ser así: escuchar y hablar. Pero, evidentemente, yo en este momento no veo un escenario que no sea otro que ser la alcaldesa de la ciudad con una amplia mayoría», explica Carmen Carazo.

«Granada ha sufrido mucho y sabe que la estabilidad política es muy importante. Hemos vivido momentos de mucha dificultad e inestabilidad. Un Gobierno estable es clave para favorecer la inversión, para garantizar la paz social e institucional, y es muy necesario para emprender un nuevo camino», concluye la candidata ‘popular’ a la Alcaldía de Granada.