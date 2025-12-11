A 20 minutos de Sevilla: vuelve el mercadillo de Navidad más bonito de España

La Navidad empieza a notarse en Sevilla, y uno de los indicadores más claros son los mercadillos navideños que cada año atraen tanto a locales como a turistas. Entre los clásicos de la ciudad se encuentran en lugares emblemáticos como Nervión Plaza, la Alameda o las Setas, pero, más allá del bullicio de la capital andaluza, existe un destino que se ha ganado el reconocimiento de quienes buscan una experiencia diferente: el mercadillo de Navidad del Cortijo Torre de la Reina, en Guillena, a sólo 20 minutos de Sevilla, cuya entrada es completamente gratuita.

«El Área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Guillena amplía este año el programa ‘Navidad en el Cortijo’ tras la buena acogida que ha tenido en los últimos años. Van a ser tres días, 12, 13 y 14 de diciembre, cuando los vecinos del municipio viajar en el tiempo, al pasado medieval de la Villa de Guillena. En concreto, pasear por Cortijo de la Torre, en Torre de la Reina, un monumento del siglo XIII. Una visita especial porque tendrá temática navideña. Tres jornadas con muchas actividades. Con actuaciones musicales. El viernes será el turno del Coro de Voces Blancas de la Escuela Municipal de Música. El sábado, el Coro Esperanza Gospel. Y el domingo, la Zambomba Flamenca».

El mercadillo de Navidad más espectacular de Sevilla

Éste histórico cortijo, que data de los siglos XIII y XIV, originalmente fue una alquería almohade, y con el tiempo se convirtió en propiedad real, perteneciendo a la reina María de Molina, de quien recibe su nombre. Hoy en día está catalogado como Monumento Histórico-Artístico Nacional.

El mercadillo de Navidad en el Cortijo Torre de la Reina se celebrará del 12 al 14 de diciembre y, como en ediciones anteriores, promete atraer a familias y visitantes de toda la provincia de Sevilla. La organización, a cargo del área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Guillena, ha diseñado un programa que amplía la experiencia habitual, incorporando una temática medieval que se fusiona con la Navidad, ofreciendo una combinación de historia, tradición y entretenimiento.

Entre las actividades destacadas se encuentra la presencia de un belén viviente que permitirá a los visitantes recorrer diferentes escenas bíblicas recreadas por la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos de Guillena. Este recorrido se acompañará de actuaciones musicales en directo, protagonizadas por la Escuela Municipal de Música, incluyendo la participación del Coro de Voces Blancas Villa de Guillena, que ofrece un repertorio de villancicos tradicionales y música navideña.

Además, los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de belenes tradicionales y contemporáneos, que muestran la diversidad de esta tradición en distintas culturas y estilos artísticos. También habrá un mercado gastronómico donde se podrán probar productos locales, dulces navideños y especialidades de la región.

Durante los tres días de celebración, la programación incluirá talleres y actividades para los más pequeños, como manualidades, shows de baile y talleres interactivos. La zona infantil contará con juegos y espacios recreativos adaptados.

Para poder acceder al mercadillo, los visitantes necesitarán una invitación gratuita debido a que el aforo es limitado. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 5 de diciembre, tanto en la página web de Giglon como en el Centro Cívico La Estación, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Se otorgarán un máximo de cuatro entradas por persona, y se han establecido tres pases por tarde: a las 17:30, 18:30 y 19:30 horas,.

«La actividad Navidad en el Cortijo de Torre de la Reina es una experiencia familiar y festiva que transforma uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del municipio en un espacio mágico durante las fechas navideñas. Aprovechando los jardines históricos, los patios y las antiguas dependencias del cortijo, el recinto se ambienta con iluminación especial, decoración tradicional y propuestas culturales para todos los públicos».

Cómo llegar

Llegar al mercado de Navidad del Cortijo Torre de la Reina, en Guillena, es muy sencillo, ya que se encuentra a sólo 20 minutos en coche desde el centro de Sevilla. La forma más cómoda de acceder es por carretera, tomando la A-66 en dirección norte hacia Guillena y siguiendo las indicaciones hacia el casco urbano y, posteriormente, hacia el Cortijo Torre de la Reina. El trayecto está bien señalizado. Para quienes prefieren el transporte público, existen autobuses interurbanos que conectan la capital con Guillena. Una vez en el municipio, se puede acceder al cortijo mediante un corto paseo desde la parada de autobús o en taxi.

En definitiva, el mercadillo del Cortijo Torre de la Reina se consolida como uno de los eventos de Navidad más importantes de la provincia de Sevilla.