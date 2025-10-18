Prisión provisional para ‘El Vito’ tras su arresto en la última redada en el poblado narco de Son Banya

Un juzgado de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional del supuesto narcotraficante conocido como El Vito tras su detención en el último operativo policial desarrollado en el poblado de Son Banya.

Las otras cuatro personas que fueron arrestadas en la redada del pasado jueves y esta mañana también han pasado a disposición judicial han quedado en libertad, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

El operativo se saldó con cinco detenidos, entre los que se encontraba El Vito, considerado uno de los principales narcotraficantes del poblado de Son Banya y de Mallorca. Desde su casa de doble altura controla clanes y puntos de venta.

Su pasión por los coches de lujo es evidente: entre los vehículos intervenidos este pasado jueves en la redada policial se encontraba un Audi RS3 verde pistacho valorado en más de 100.000 euros, junto a otros deportivos de alta gama.

También su hermano El Bola y dos personas que se encontraban en alguno de los cuatro puntos de venta de estupefacientes que fueron desmantelados durante el operativo policial. El quinto estaría relacionado con la trama, pero se desconoce su grado de implicación.

Uno de ellos estaría implicado en la macrooperación Manso-EnroqueBal contra el blanqueo de dinero del narcotráfico que explotó en agosto en Mallorca y que sigue llevando a cabo el Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional y el Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida.

En el marco de esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario, han sido detenidas decenas de personas, entre ellas el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez.