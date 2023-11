‘Asesinato en el fin del mundo’: la serie revelación de la temporada que inquieta de verdad

Ya se han estrenado en Disney + los dos primeros episodios de Asesinato en el fin del mundo, serie que tiene todas las papeletas para convertirse en la revelación de la temporada. Una ficción que inquieta de verdad, que entretiene y que está muy bien realizada. Es una mezcla muy acertada entre la obra de Agatha Christie, Puñales por la espalda (sobre todo la segunda parte-El misterio de Glass Onion-), la saga Millenium, Black Mirror y The OA (2016-2019), aquella serie de culto que Netflix canceló en su segunda temporada y que, no es casualidad, tiene los mismos responsables que la que nos ocupa. Brit Marling y Zal Batmanglij han vuelto a crear un universo con entidad propia utilizando, esta vez, las bases del who doing más tradicional pero adaptándolas, no sólo a la generación Z, sino a sus propias reglas autorales. Una historia a dos tiempos que va del asesinato clásico a la ciencia ficción más realista ( y por lo tanto, aterradora). Asesinato en el fin del mundo va camino de ser la serie de la que todos hablarán.

Brit Marling y Zal Batmanglij han demostrado una productividad artística muy a tener en cuenta. Con películas como esa revelación distópica que fue Sound of my voice, el eco-thriller The East y la ya mencionada serie The OA, una obra de culto que sigue siendo reivindicada por miles de fans por todo el mundo. Con aquella ficción de Netflix, la pareja (sentimental y profesional) confeccionaron una reflexión libre sobre la religión, el más allá, la solidaridad humana y el sentido mismo de la vida. Una excesiva, alocada y , a veces, cursi trama (sobre todo en su segunda tanda de episodios) que, sin embargo, se resolvía de manera magnética. Sí, podía ser pomposa y complicada pero era arriesgada y retaba al espectador a no relajarse nunca.

Ahora, con Asesinato en el fin del mundo, Marling y Batmanglij han rebajado su tono (de momento, ya que sólo se han visto dos de los siete capítulos que componen la serie) pero no han perdido su esencia inquietante y transcendental. Siguen vigentes marcas de la casa como los personajes que viven en los márgenes sociales y morales; el ser humano en soledad ante la naturaleza salvaje; la nieve; los planos aréros en contraposición a la intimidad escénica en los momentos más tensos; las reflexiones sobre la identidad y la naturaleza humana y un largo etcétera.

Producida por FX, Asesinato en el fin del mundo es una serie de misterio de siete episodios protagonizada por un nuevo tipo de detective: una investigadora aficionada y experta en informática de la generación Z llamada Darby Hart (Emma Corrin). Un solitario multimillonario (Clive Owen) invita a Darby y a ocho personas más a un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los invitados es hallado muerto, Darby debe usar sus habilidades para probar, en medio de una marea de intereses contrapuestos, que fue un asesinato, antes de que el asesino cobre otra vida.

Podría ser una nueva entrega de Puñales por la espalda pero no, aquí no hay ironía ni humor cínico. Asesinato en el fin del mundo se acerca más a la saga Millenium, sobre todo por su ambientación nórdica y una protagonista que guarda alguna que otra similitud con la Lisbeth Salander de Stieg Larsson pero la protagonista de la serie que nos ocupa , a pesar de ser hacker y vivir aislada, es mucho menos agresiva, más empática; representa a una generación Z (aquella que es nativa tecnológica y le cuesta el contacto físico) pero sin tópicos fríos e inútiles. Pero si el personaje funciona no es solo porque está muy bien escrito, es gracias a Emma Corring (a la que descubrimos dando vida a la mismísima Diana de Gales en la cuarta temporada de The Crown), una actriz superlativa, capaz de que entendamos cada una de las emociones de su Darby Hart aunque ni siquiera hable.

El arranque de Asesinato en el fin del mundo es perfecto. Nos engancha a través de una historia del pasado que si bien parece que no tiene que ver con la trama principal, en realidad, sí hay conexiones. No es una serie frenética (al menos en el piloto) pero sí hay tensión e inquietud. La amenaza está ahí siempre pero no se ve.

La serie se fija en productos como Black Mirror o la infravalorada Devs para investigar sobre cómo las nuevas tecnologías pueden condicionar nuestras vidas. Pero detrás del marco social, hay una historia de amor y de superación personal, oscura y retorcida que es lo que atrapa al espectador. En definitiva, Asesinato en el fin del mundo es una sorpresa que nadie esperaba en el panorama del streaming y eso es siempre de agradecer.