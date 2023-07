El capítulo de ‘Black Mirror’ que Robert Downey Jr. quiso convertir en película

Tu historia completa se cita habitualmente como uno de los mejores episodios de Black Mirror. Como el sello serial de ciencia ficción nos tiene acostumbrados, se representa un mundo sombrío en un mundo cercano, donde los recuerdos ya no son un concepto caduco, gracias a un implante que registra todo lo que el usuario ve y escucha. Esto permite revivir cualquier evento de su vida, para bien o para mal. Un capítulo que suavizó el tono satírico que tenía la serie de Netflix, adoptando un enfoque más majestuoso. El punto de su influencia y éxito fue tal que varios capítulos venideros replicarían su modelo, hasta que finalmente, el actor Robert Downey Jr. compró los derechos para llevar la historia a la gran pantalla.

La trama, protagonizada por Toby Kebbell, tiene además el honor de ser el único capítulo que no está escrito por su showrunner, Charlie Brooker, sino que recayó en las manos del que sería el futuro creador de Succesion, Jesse Amstrong. Por aquel entonces, el currículo del guionista y el director se resumía en shows de comedia británicos y su salto a la ciencia ficción más seria supuso una auténtica sorpresa. Un trabajo arriesgado que le permitió conservar los derechos del capítulo, hasta que en 2013 se informó de que se convertiría en una película, con el intérprete de Marvel ejerciendo de productor.

Desgraciadamente para los fans de la serie, esta adaptación no llegó a buen puerto. Y eso que el traslado de los capítulos de Black Mirror a las salas no deberían suponer tampoco un problema mayor, puesto que la mayoría de ellos tienen una duración muy aproximada a los 60 minutos. El propio Amstrong sabía que las ambiciones de su historia podían cruzar perfectamente el charco, alejándose de las restricciones presupuestarias que marcaba la serie. Inicialmente, el creador quería partir de la historia de un matrimonio roto como punto de partida. Es decir que el largometraje no sería simplemente una réplica estirada del propio capítulo.

Lo último que hemos sabido se remonta al 2018, con Amstrong asegurando que todavía quiere llevar la historia al cine. La opción del equipo de producción del nominado al Oscar parece haber caducado, entrando el proyecto en una especie de limbo del que muy difícilmente pueda salir. No es el único proyecto de Downey Junior que permanece atascado, pues el actor tiene pendiente resucitar o no la franquicia de Sherlock Holmes, con una tercera entrega.