Zendaya cree que la figura del coordinador de intimidad ha sido «muy útil» en su última película

El #metoo y la transformación social de Hollywood y los estudios ha cambiado la forma en la que se rueda en la industria cinematográfica. Uno de estos puntos fundamentales son los desnudos y las secuencias del sexo en los rodajes, las cuales se han convertido en una especie de tabú que las compañías no quieren que desencadene escándalos o casos de abusos con un tema, especialmente sensible en la actualidad. Es bajo este contexto, donde nace la figura del coordinador de la intimidad, un puesto de trabajo presente en estas escenas, que se asegura de que todas las partes se sientan cómodas y seguras con el tratamiento de su desnudez y exposición erótica. Ante ella, el debate está encima de la mesa, porque son muchos los actores y actrices que la han criticado, pero también existen otros que han defendido su presencia. La última de ellas ha sido Zendaya. La protagonista de Euphoria cree que la función del coordinador de la intimidad ha sido “muy útil” en su última película, Rivales.

La ganadora del Emmy interpreta en Rivales a Tashi Duncan, una extenista que apuntaba a romper todos los récords del deporte, pero que sufrió una temprana lesión que le obligó a retirarse. El filme, supone el nuevo trabajo del cineasta italiano Luca Guadagnino, un autor que ya ha explorado anteriormente la sexualidad con obras como Call me by your name o la serie de televisión We Are Who We Are. Ficciones donde seguramente, el director ya trabajaría con este nuevo departamento. Ahora, Guadagnino vuelve a tirar del erotismo para narrar un triángulo amoroso que tendrá seguramente, varias escenas donde los protagonistas se expondrán a juegos eróticos y sexo. En su última entrevista, Zendaya ha explicado la relevancia que para ella y para sus dos compañeros ha tenido el nuevo puesto.

Zendaya ve «muy útil» la figura del coordinador de intimidad

“Tuvimos un coordinador de intimidad que fue muy fantástico y útil, porque era importante que nos sintiéramos seguros”, le explicaba la intérprete a THR. Después, añadió que para crear ese ambiente y comodidad entre el trío, tuvieron que estar muy cerca los unos de los otros, dentro y fuera del set: “Hablé con mis compañeros para encontrar una manera de sentirnos a gusto. Jugamos al tenis juntos, salimos juntos, ensayamos juntos. Llegamos a unirnos y sentirnos bien el uno con el otro”.

Compartiendo elenco con Zendaya, encontramos a otros dos rostros conocidos de la interpretación actual. Por un lado Mike Faist, a quien descubrimos en el remake de West Side Story y a Josh O’Connor, actor que fue un joven Príncipe Carlos en The Crown. Faist también se pronunció sobre la figura del coordinador y sobre lo importante que fue crear una base de relación entre ellos fuera del set: “Pudimos pasar tiempo juntos durante los ensayos y más allá, especialmente con Josh. Pudimos conocernos como personas antes de poder entrar en la película. Creamos una verdadera amistad que creó la base de la película”.

La crítica la ha descrito como «increíblemente sexy»

Tras su premiere la semana pasada, Rivales ha generado reacciones entusiastas, siendo descrita por la prensa especializada como un filme “increíblemente sexy”, destacando la presencia de Zendaya y el apartado sonoro creado por Trent Reznor y Atticus Ross. El papel de Tashi supone además para la actriz como un salto importante en su carrera, ya que has ahora, en la mayoría de sus papeles ha interpretado el rol de adolescente. “Sentí que era un buen paso hacia un papel más, supongo que podría decir ‘adulto’ y hacia una siguiente fase”, le explicaba a la revista Elle. Más tarde, explicó que fue “un poco aterrador asumirlo”, aunque esa fuese después una “buena sensación”.

Muchos la han considerado ya como “la obra maestra de Luca Guadagnino”. Rivales estaba prevista para llegar a los cines en septiembre del pasado 2023, pero debido a la huelga de actores finalmente se proyectará en las salas el 26 de abril, donde el público dictará sentencia.

Josh O’Connor repetirá con Guadagnino

En 2025, O’Connor volverá a trabajar con Guadagnino en Separate Rooms. Un drama homosexual que narrará la historia de amor entre el escritor Pier Vittorio Tondelli y su traductor. Guadagnino tiene además pendiente el estreno, también este año de Queer, otro filme esta vez protagonizado por Daniel Craig.

Antes de Rivales, a O’Connor lo podremos ver en la cinta italiana La quimera, la cual llegará a los cines españoles después de que en el pasado festival de cine de Cannes causase sensación. Se estrena el próximo 19 de abril.