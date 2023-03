A la actriz Toni Collette no le gusta demasiado la nueva figura del coordinador de intimidad

La figura del coordinador de la intimidad es una viva prueba profesional de cómo la industria ha cambiado su forma de trabajar, creando ambientes más seguros y propiciando que no se repitan situaciones que puedan dañar la integridad de los actores en el set. Una buena parte de la industria cree que este nuevo puesto es positivo para todos, mientras que algunas figuras se han posicionado en contra, creyendo que más que proteger molestan en el campo de la interpretación. La última en criticar esto ha sido la actriz Toni Collette, quien ha señalado que habitualmente era una presencia que le había hecho sentirse más “ansiosa”.

Hablando con The Times UK, la nominada al Oscar explicó la sensación que le causaba la presencia del coordinador de la intimidad: “Creo que sólo han sido un par de veces en las que han sido contratados y he confiado mucho y me he sentido cómoda con las personas con las que estaba trabajando. Sentí que esas personas que fueron traídas para hacerme sentir más a gusto en realidad me estaban haciendo sentir más ansiosa. No estaban ayudando, así que les pedí que se fueran”. Partiendo de ese cambio, Toni Collette recordó su vida profesional apuntando a que los coordinadores de la intimidad, los cuales ahora son una norma en la industria, aportan “una nueva energía”.

A pesar de no sentirse demasiado cómoda con este puesto, destinado a que los actores de una escena que representan desnudos, escenas íntimas o secuencias de sexo, la protagonista de Hereditary contó como ella había tenido la suerte de no cruzarse en exceso con “gilipollas”: “Nunca sabes lo que vas a encontrar y es un milagro que una película salga adelante y mucho menos que prospere. He sido muy afortunada porque sólo he trabajado con unos pocos imbéciles durante las varias décadas que he logrado mantener este barco a flote”. De esta forma, la australiana describió como les negó el acceso, porque no sintió que los necesitase aunque también manifestó que si hubiese trabajado con gente con la que no se sintiese cómoda, sí que probablemente habría dado la bienvenida a esta reciente figura de la industria.

A Collette la podremos ver próximamente en Mickey 17, lo nuevo del cineasta Bong Joon Ho protagonizado por Robert Pattinson. También debutará como directora adaptando la novela Writers and Lovers.