Ya en cines: los nuevos estrenos intentarán frenar el fenómeno de ‘Jurassic World: El renacer’

La cartelera estival ha entrado en su mes clave. Un julio que el pasado martes nos brindó ya, el estreno de la esperada Jurassic World: El renacer. Pero ese no es ni mucho menos el único blockbuster de las próximas semanas. Dentro de exactamente siete días, las salas recibirán la llegada del reboot de Superman (11 de julio) y dos semanas después, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos hará lo propio (25 de julio). Eso sí, antes de la gran prueba superheroica de los estudios hoy tenemos la llegada de una variada producción de títulos:

Estrenos del fin de semana

‘Jurassic World: El renacer’

Como ya hemos señalado, en realidad Jurassic World: El renacer se estrenó el pasado martes. Pero no podemos no incluirla liderando la ronda de películas que llegan este viernes. La séptima entrega de una de las franquicias más lucrativas de la historia del cine (más de 6.000 millones de dólares en el box office internacional) aterriza dispuesta a relanzar una marca que en la parte crítica no ha tenido últimamente, grandes resultados. Por ello, Universal Pictures ha tenido a bien colocar tras las cámaras a un director en auge como Gareth Edwards (The Creator) y a una estrella de la impronta de Scarlett Johansson como protagonista.

Cinco años después de los eventos sucedidos en Dominion la trama sigue a Zora, que dirige un equipo para conseguir el material genérico de tres enormes dinosaurios. Cuando la operación se cruza con una familia, quedan varados en una isla en la que harán un terrorífico y siniestro descubrimiento. Jonathan Bailey, Manuel García-Rulfo, Rupert Friend, David Lacono y Mahershala Ali completan el elenco principal.

‘The Flood’

Drama de época francés que protagonizan Mélanie Laurent y Guillaume Canet, a quien recientemente vimos protagonizando el fenómeno de Netflix, Ad Vitam. Dirigida por Giancula Jodice (El poeta y la espía) y con un guion de Filippo Gravino (Gomorra), The Flood cuenta además en su elenco con Roxane Duran, Tom Hudson y Fabrizio Rongione dentro del casting protagonista.

Situada cronológicamente en 1792 y con el éxito de la revolución entre el pueblo francés, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta son arrestados y encarcelados en la Tour du Temple. Un siniestro castillo de parís, a la espera de su juicio. Alejados del privilegio y de sus riquezas, ambos monarcas esperan las horas antes de su ejecución en la guillotina.

‘Detective Conan: One-eyed Flashback’

Entre los diferentes manga y animes que han brillado en occidente, esta revisión japonesa de Sherlock Holmes es ya un recuerdo nostálgico para toda una generación milenial que efectivamente, ya no es tan joven. La ficción, basada en el manga de Gôshô Aoyama es la 31.ª película sobre el inteligente y diminuto personaje y partirá de un misterio relacionado con el pasado del inspector Kansuke Yamato y la avalancha en la que estuvo involucrado.

‘Uno equis dos’

Alberto Utrera (Desmontando a Lucía) dirige su tercera película con un guion que ha firmado junto a Carlos Soria y que concentra un reparto de estrellas en el que encontramos a Paco León, Raúl Tejón, Stéphanie Magnin y Adam Jezierski, Kimberley Tell y Silvia Vacas.

La historia se centra en Chino y Josu, dos amigos cuarentones que llevan intentando conseguir un pleno al quince desde que se conocieron en la universidad. Esta semana han acertado los 12 primeros resultados, así que deciden ir con sus respectivas parejas a ver el último partido a la casa del pueblo. Juntos se enfrentarán a la realidad oculta de sus relaciones y a toda una serie de disparatadas y desacertadas decisiones.

‘Black Dog’

Ganó el Un Certain Regard a la mejor película en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, siendo uno de los mejores títulos orientales del 2024. Ahora, llega a la cartelera española como un thriller imparable para aquellos que busquen una alternativa autoral a la comercialidad implícita de Jurassic: El renacer. El planteamiento se contextualiza a pocos días del inicios de los Juegos Olímpicos de Pekín, donde un ex convicto llamado Lang regresa a su ciudad, la cual se encuentra en ese momento en un estado fantasmal. Sin casi gente en su hogar, Lang se termina encariñando de un perro negro un tanto desvalido que, le acompañará en su recorrido al interior del árido lugar.