Will Smith volverá a ponerse a las órdenes de Michael Bay en un nuevo thriller de acción

Muchos creían que su agresión a Chris Rock supondría su fin profesional. Pero hay algo que la meca del cine adora más que la cancelación y las historias de superación: Hollywood vive por y para sus propios arcos de redención. Ya sean regresos triunfales como el de Charles Chaplin cuando volvió para recoger su Oscar honorífico o la estatuilla a Brendan Fraser por su genial trabajo en La ballena. Eso sí, lo de Will Smith ha sido un resurgir en tiempo récord. Tanto, que ya le ha dado tiempo a tener un éxito en la taquilla como Bad Boys: Ride or Die y ahora, un nuevo proyecto junto a Michael Bay, uno de los cineastas que lo convirtió en los 90 en una de las estrellas emergentes más relevantes de la industria.

La asociación con su «descubridor» no es la única relación profesional que recupera el ganador de la estatuilla por El método Williams, pues el proyecto estará producido por Netflix. Plataforma en la que participó en la miniserie documental Estados Unidos: La lucha por la libertad y la fallida Bright. Bay fue el artífice comercial de un Will Smith que aunque parezca mentira, no comenzó en la gran pantalla con tiroteos y explosiones, sino con dramas sentidos como Donde te lleve el día o la infravalorada Seis grados de separación. Un lado interpretativo más humano que el de Filadelfia no abandonaría del todo, con participaciones en largometrajes como Ali o las lacrimógenas En busca de la felicidad, Siete almas y La verdad duele. Sin embargo, su asociación con el director de acción en Dos policías rebeldes le dio una visibilidad gigantesca para ser un nuevo héroe de acción alejado de los estereotipos que por aquel entonces imperaban en el negocio audiovisual.

Así, Smith terminó protagonizando Independence Day, Men in Black, Enemigo público, Wild Wild West o Yo, robot, entre otras. Una figura que era sinónimo de taquillazo y que ahora, tras muchos años de perseguir la estatuilla dorada, parece que su carrera esté cerrando un círculo hasta volver al género que le permitió afrontar proyectos personales mucho más ambiciosos en la temporada de premios.

‘Fast an Loose’: Will Smith y Michael Bay

Si Will Smith fue una figura heroica para toda una generación, Michael Bay es el máximo representante del cine de acción norteamericano. Vilipendiado por la crítica, lo cierto es que la misma prensa especializada que lo señalaba peyorativamente mataría para que el tan de moda cine algoritmo tuviese una pizca del talento del cineasta. Por lo que sabemos, el dúo volverá a reunirse para rodar un thriller llamado Fast and Loose. Pero ¿de qué tratará su historia?

Por lo que sabemos, Will Smith dará vida a un hombre que se despierta en Tijuana, sin acordarse de nada de su pasado. Pero conforme vaya averiguando sobre sus secretos y recuperando la memoria, descubrirá que en realidad ha llevado varios años una vida paralela como agente de la CIA y otra, como delincuente. Desde que Bay se retiró de la propiedad intelectual de Transformers, su perfil comercial ha bajado un un par de revoluciones, rodando películas un poco menos ambiciosas como Ambulance. Plan de huida. Hace poco más de un lustro, ya colaboró con Netflix en la exitosa 6 en la sombra y quien sabe, quizás la nueva colaboración con el actor pueda poner a Smith otra vez en la cima de los intérpretes más atractivos para la audiencia.

No conocemos por el momento quién acompañará a Will Smith en el reparto, pero lo que sí que ha informado Deadline es de los guionistas tras el film: Jon Hoeber,Erich Hoeber, Chris Bremmer y Eric Pearson. Los dos primeros son los hermanos guionistas responsables de Red y Megalodón, aparte de formar parte del futuro live action de Naruto. Bremmer es responsable de gran parte de la saga Dos policías rebeldes, mientras que Pearson es un habitual del UCM, siendo autor de Thor: Ragnarok, Viuda negra, Transformers One y la futura Thunderbolts.

Fast and Loose podría llegará a los cines seguramente a lo largo de 2026, por lo que todavía tendremos que esperar bastante para ver el hipotético despertar comercial de Will Smith en el streaming. El actor y productor no se ha pronunciado sobre la hipotética cinta, ni tiene agenciado ningún nuevo proyecto seguro más allá de dicho filme, la cinta de ciencia ficción Influx y la secuela todavía en desarrollo de Soy leyenda.