‘What a Feeling!’: varias curiosidades para celebrar el 40 aniversario de ‘Flashdance’

Los 80 son sinónimo de música a un nivel que hasta el fenómeno melódico de esa década repercutió directamente en toda una colección de películas. No se pueden entender producciones como Footlose, Top Gun o Jóvenes ocultos sin el estilo musical que marcó a toda una generación. Pero sin duda la reina de todas ellas fue Flashdance. Un proyecto por el que nadie daba un duro en Hollywood y que, conun presupuesto de 7 millones de dólares, terminó recaudando más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, esta historia de baile y superación cumple 40 años y nosotros traemos varias curiosidades para homenajearla:

Jennifer Beals no quería ser una estrella

Flashdance arrasó en la taquilla, Globos de Oro y en los Oscar. Por lo tanto, cabía esperar que su protagonista Jennifer Beals se convirtiese en una auténtica súper estrella de Hollywood. No obstante, Bells decidió que aquello de la interpretación no era lo suyo y prefirió abandonar su carrera y estudiar literatura en la Universidad.

Dobles para el baile final

La secuencia final de baile es sin duda, la escena más reconocida de la cinta. Pero claro, tiene trampa ya que Bells no tenía las habilidades suficientes para llegar a ese nivel de coreografía. Para ello, contó con varias dobles. Entre ellas, una gimnasta profesional francesa. Aparte de las dobles femeninas incluso pusieron a un hombre para realizar una de las acrobacias que ninguna conseguía hacer. Con el objetivo de disimular al máximo que no era ella, se disminuyó la iluminación del último baile está claramente subexpuesta. Algo completamente atípico en una producción de aquella época.

¿Pionera en el estreno simultáneo?

Hoy no es ninguna novedad eso de estrenar una película a la vez en cines y en el mercado doméstico, pero en 1983 Paramount Pictures lanzó el VHS cuando la historia todavía se proyectaba en cines. Podría haber sido un terrible fracaso y al final, terminó engrosando todavía más su recaudación en la cartelera.

Todo un éxito musical

Es imposible visualizar Flashdance y no terminar tarareando What a feeling! Y She is a Maniac. En dos semanas, su banda sonora vendió alrededor de las 700.000 copias. Sería imposible comprender la magnitud del filme dirigido por Adrian Lyne.