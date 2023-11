La vicealcaldesa de Jerusalén retrata a Sánchez: «Él saca a los radicales de prisión, que no nos dé lecciones»

Este lunes en Espejo Público (Antena 3) la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, ha sido tajante sobre la postura de Pedro Sánchez en Oriente Medio. “No puede dar lecciones a Israel porque él saca a los radicales de la prisión”, ha dicho después de las declaraciones que el presidente del Gobierno hizo en su visita oficial y por las que el grupo terrorista Hamás llegó a felicitarle. Según la vicealcaldesa, Sánchez “no ha abierto un libro de historia” y todo lo que dice “es mentira”.

Hassan-Nahoum ha cargado duramente contra Sánchez tras su visita a Israel y por declarar, entre otras cosas, que el conflicto entre Palestina a Israel “no puede implicar la muerte de civiles inocentes” en la Franja de Gaza o que la solución comienza por reconocer el Estado palestino. Unas palabras que han tenido varias consecuencias. Entre ellas, el ministerio de Exteriores del país de Oriente Próximo ha mostrado su rechazo a las palabras del presidente español.

En Espejo Público, Susanna Griso ha comenzado la entrevista a la vicealcaldesa de Jerusalén preguntándole si su gobierno no estaba exagerando cuando acusaba a Sánchez de apoyar al grupo terrorista Hamás. Fleur Hassan-Nahoum ha respondido: «No sé para qué vino Pedro Sánchez a Israel. ¿Para decirnos a nosotros las leyes de guerra cuando somos los que más las respetamos en este territorio?” La representante israelí ha mostrado su total repulsa al presidente socialista, tanto por sus palabras como por sus actos. «Se portó tan bien que hasta Hamás le dio las gracias. Con eso te digo todo».

La presentadora de Antena 3 le dijo a su entrevistada que “parece que Israel está en contra de todo aquel que no dice lo que quieren oír”, a lo que Fleur Hassan-Nahoum respondió tajante: «El problema es que nadie se entera de la realidad que vivimos aquí. Pedro Sánchez dice que matamos niños indiscriminadamente. Es una mentira».

“Pedro Sánchez no puede dar lecciones a Israel porque saca a los radicales de la prisión. Demuestra que no ha abierto un libro de historia», ha señalado la política. «Uy, mira qué inteligente este hombre diciendo que necesitamos la paz’. No lo sabíamos, nos dijo algo que no sabíamos», dijo con ironía. «Ya nos olvidamos de él desde el primer y segundo día».

Las relaciones entre España e Israel pasan por su peor momento en décadas. Pedro Sánchez, en su visita al país y a los territorios palestinos, desairó al Gobierno de Benjamin Netanyahu, pidiendo que no masacrara a la población civil palestina. Además, se mostró dispuesto a reconocer al Estado palestino.

La posición española fue aplaudida inmediatamente por los terroristas de Hamás, que provocaron una matanza de civiles y capturaron a cientos de rehenes israelíes.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha llamado a consultas a la embajadora española para pedir explicaciones, respondió este sábado tras conocerse la reacción positiva de Hamás a las declaraciones de Sánchez y del primer ministro Belga.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, escribió en su cuenta oficial de X: “La felicitación de la organización terrorista Hamás a los primeros ministros de España y de Bélgica son vergonzosas e indecorosas. Nunca olvidaremos quién estuvo con nosotros en estos momentos y quién alentó a una organización terrorista asesina que mantiene a más de 200 rehenes”.

