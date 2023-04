Susanna Griso, obligada a ausentarse de ‘Espejo público’: «¿Qué le ha pasado?»

Este martes 25 de abril, los espectadores de Espejo público se han quedado completamente sin palabras al darse cuenta de que Susanna Griso, presentadora del programa de Antena 3, no se encontraba en el plató. En su lugar, se encontraba nada más y nada menos que Lorena García. Como no podía ser de otra manera, tanto espectadores como algunos de los colaboradores se han visto extrañados por esta ausencia.

Uno de ellos ha sido Carlos Alsina, conductor del programa Más de uno en Onda Cero. Debemos tener en cuenta que, habitualmente, el periodista charla con la presentadora en directo en Espejo público. Por lo tanto, y extrañado por encontrarse con Lorena García, quiso preguntar dónde se encontraba la presentadora habitual.

“¿Qué ha pasado con Susanna?”, preguntó Carlos Alsina. Es entonces cuando la sustituta temporal de Griso quiso confirmar qué ocurría con su compañera: “Se ha puesto malita”. Además, aseguró que sí que había acudido a su puesto de trabajo esta mañana, pero minutos antes de empezar el directo se sintió indispuesta.

🔴Comienza #EspejoPúblico con @LorenaGDiez ➡ Sigue en DIRECTO toda la actualidad en @antena3com y @ATRESplayer 📰 Y toda la información en nuestra página web A un click ➡ https://t.co/6sVKSkvM0I pic.twitter.com/9rc7niUkgS — Espejo Público (@EspejoPublico) April 25, 2023

“Ha venido a trabajar pero, media hora antes del programa, me han avisado para que calentara por la banda”, reconoció Lorena García. La periodista, por si fuera poco, recordó que el hecho de que la presentadora de Espejo público se ausentara por enfermedad “es algo histórico”. Y es que ha afirmado que era la primera vez que se ponía a los mandos del programa de Antena 3 por este motivo, ya que “tiene una salud de un roble”.

Desde el estudio de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina se mostró de acuerdo con su compañera: “Susanna no se pone mala nunca”. Ante esta ausencia, el periodista quiso bromear al respecto: “Yo he pensado que me la estaba devolviendo porque yo le afee que me estuviera cambiando por Iván Redondo los lunes”, aseguró entre risas. Sea como sea, es evidente que la ausencia de Susanna Griso está más que justificada. ¡Ojalá se recupere pronto!