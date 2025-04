El último tráiler de ‘Misión Imposible: Sentencia final’ repasa la saga antes de su despedida

Todo tiene su fin, incluso una saga tan duradera como Misión Imposible. La franquicia de Paramount, después de ser una serie de éxito, debutó en el celuloide de la mano de Brian de Palma en 1996 y ahora, dentro de pocas semanas estrenará la que a todas luces parece la despedida momentánea de la propiedad intelectual. Al menos en lo que al personaje de Ethan Hunt y Tom Cruise se refiere. Ya que no dudamos que tarde o temprano, la major intentará resucitar la IP en un futuro reboot, pero hasta el momento, el último tráiler de Misión Imposible: Sentencia final es el punto de partida de un adiós previsible tras el declive económico de la marca.

Con ya 62 primaveras, Ethan Hunt lleva salvando al mundo más de un cuarto de siglo y eso cómo no, desgasta a cualquiera. Entre otras cosas porque aunque esté en plena forma para su edad y siga realizando las maniobras más locas del celuloide, el rol y su historia están pidiendo a gritos una pausa y por tanto, una conveniente relanzamiento posterior con otro (ni siquiera podemos imaginárnoslo) intérprete. Con más de 4.169 millones de dólares de recaudación, las siete entregas de Misión Imposible han marcado un antes y un después en el género de la acción. Sin embargo y a pesar de recaudar 600 millones de dólares, a la anterior entrega no le fue especialmente bien en relación a su inversión presupuestaria. Misión Imposible: Sentencia mortal costó alrededor de 300 millones de dólares sin contar la campaña de marketing promocional, por lo que seguramente compañía terminó perdiendo dinero. No obstante, nada parece poder evitar que en esta ocasión, el autohomenaje fílmico dirigido por Christopher McQuarrie sea uno de los blockbuster de este 2025.

Tráiler ‘Misión Imposible: Sentencia final’

A diferencia de la mayor parte de aventuras del espía, Misión Imposible: Sentencia Final retomará la historia directamente en los eventos de la película anterior, con el protagonista haciendo frente a su enemigo más letal hasta ahora en la forma de una IA conocida como la Entidad.

Antes de obtener la clave necesaria para derrotar a este rival tecnológico, Hunt debe reunir a su equipo para encontrar al submarino ruso hundido que alberga el código fuente necesario para destruir la tecnología. En el reparto además de Cruise, encontramos nuevamente a Ving Rhames y Simon Pegg, así como los personajes que conocimos por primera vez en la anterior cinta; Hayley Atwell y Pom Klementieff. Cierran el casting Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Angela Basset, Mark Gattis, Indira Varma, Angela Basset, Shea Whingham, Greg Tarzan Davis, Rolf Saxon y Nick Offerman.

El material promocional muestra en movimiento, aquellas imágenes de las arriesgadas acrobacias que el estudio compartió por primera vez en la pasada CinemaCon 2025, entre las cuales se encuentra el colgarse en un biplano de la Primera Guerra Mundial y aguantar la respiración mientras un submarino se llena de agua.

«Inhalo mi propio dióxido de carbono. Se acumula en el cuerpo y afecta a los músculos. Tienes que superar todo eso mientras lo haces y estas presente», contaba Cruise en una entrevista para la revista Empire.

Se desconoce la trama oficial más allá del enfrentamiento de Ethan Hunt contra la IA, pero la secuencia en la que el agente del FMI se coloca una especie de traje tecnológico nos lleva a pensar que será con diferencia, el largometraje en el que el terreno de la ciencia ficción estará más presente. McQuarrie regresa a las labores de director después de haber sido el responsable de las tres anteriores cintas. Aparte, el norteamericano es ya un habitual colaborador de Cruise, a quien ha dirigido también en Jack Reacher (2012).

¿Cuándo se estrena?

Misión Imposible: Sentencia final llegará a los cines el próximo día 23 de mayo. Mientras tanto, para ponernos al día con la saga es conveniente saber que todas las entregas de la saga están disponibles en SkyShowtime, mientras que Misión Imposible: Sentencia mortal puede encontrarse en Netflix y Movistar +.

El principal rival a batir para Cruise y compañía será el estreno el mismo día del live action de Lilo y Stitch, pero a diferencia de la cartelera brutal con la que compitió su antecesora en 2023, compuesta por Barbie y Oppenheimer, Sentencia final tiene todas las papeletas de ser el gran blockbuster que abra el verano.