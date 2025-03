Las últimas imágenes de Tom Cruise y Ana de Armas el pasado 14 de marzo ha vuelto a abrir la polémica sobre la verdadera relación que mantienen los actores. Tras sus primeras fotos juntos a mediados del pasado mes de febrero a la salida de un restaurante en el Soho de Londres -coincidiendo con el Día de San Valentín-, semanas después volvía a producirse un segundo encuentro entre los intérpretes en el helipuerto de Battersea, en la capital británica. Unas fotografías que dieron mucho de qué hablar y que volvían a poner sobre la mesa qué vínculo tenían. LOOK ha podido saber qué relación existe entre ellos y el motivo de sus citas en Reino Unido.

La razón del acercamiento entre Tom Cruise y Ana de Armas

El pasado 14 de febrero saltaron todas las alarmas tras destaparse unas imágenes de Cruise y de Armas en Londres. Tras ello, diversos medios de comunicación internacionales especularon sobre un posible romance entre ellos. Una noticia que sorprendió al mundo entero debido a que la actriz española de raíces cubanas desde hace varios meses mantiene una relación sentimental con Manuel Anido, hijo de Lis Cuesta Peraza, la mujer del actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Un mes después de haber sido pillados, los actores han vuelto a tener un encuentro en la capital británica. Sin embargo, en esta segunda cita, no estuvieron solos. El protagonista de Top Gun y la protagonista de Blonde estuvieron acompañados por el director Doug Liman, que ha trabajado en varias ocasiones con el ex marido de Nicole Kidman. Anteriormente colaboraron en Al filo de la mañana y en American Made. También están trabajando actualmente en una película espacial sobre la NASA, que aún está en desarrollo. Y no solo les une ese proyecto. El director y el actor están también inmersos en Deeper, un thriller sobrenatural que contará con Cruise.

Según la revista People, la conexión de Ana de Armas y Tom Cruise no tiene un perfil romántico, si no profesional. El almuerzo compartido en el primer encuentro en el que fueron pillados en el mes de febrero, a pesar de la significativa fecha, nada tiene que ver con una relación de amor o porque la actriz tenga interés en la Cienciología (una religión no dogmática que profesa el ex de Katie Holmes), tal y como han apuntado varios medios de comunicación. Al parecer, sus agentes también estuvieron presentes. De la misma manera, en su pillada en el helipuerto de Londres también estuvieron acompañados. Concretamente, según los paparazzis británicos que estuvieron presentes, en las imágenes también aparece el director Doug Liman.

La presencia de terceras personas en sus encuentros da cuenta que su relación es estrictamente profesional, más allá de que haya surgido una amistad por el tiempo compartido en las últimas semanas. Sus fotografías juntos junto a Liman sugieren que exista una colaboración entre los actores, que podrían compartir escena en una película del director y productor americano.