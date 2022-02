Las plataformas de streaming ya están anunciando los estrenos de series y película para el mes de marzo y uno de los más esperados es el de El turista protagonizada por el conocido actor Jamie Dornan. Una intensa serie de acción Max Original de seis episodios que se estrenará el 3 de marzo y que es una coproducción con BBC y Stan.

El turista está producida por Two Brothers Pictures conocida por ficciones como Baptiste, The Missing y Fleabag. La serie creada y escrita por los aclamados escritores Harry y Jack Williams para HBO Max, BBC, Stan y ZDF. HBO Max acaba de dar a conocer las primeras imágenes de El turista.

Un hombre perseguido

El turista está protagonizada por un hombre británico, al que da vida el actor Jamie Dornan, que se encuentra en el impactante desierto rojo del interior de Australia, siendo perseguido por un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. En ese momento este hombre no sabe quién es ni la razón por le están persiguiendo.

Según explica la sinopsis de HBO Max a continuación “se desarrolla una persecución épica como el gato y el ratón y el hombre se despierta más tarde en el hospital, herido, pero sorprendentemente vivo. Con la salvedad de que no tiene ni idea de quién es. Con despiadados personajes de su pasado persiguiéndolo, la búsqueda de respuestas de este hombre lo impulsa a través del vasto e implacable interior del país”.

El turista es una serie sorprendente de acción y autodescubrimiento con un toque de comedia repleta de personajes raros y extravagantes. Lo curioso es que su protagonista va descubriendo poco el misterio de quién era y comenzará a preguntarse quién es ahora. El protagonista de la serie tendrá que descubrir los secretos de su identidad antes de que los que intentan matarlo lo alcancen.

Un buen reparto

Al actor Jamie Dornan le hemos visto en series como La corresponsal, La caza y Una canción irlandesa. En el reparto también están los actores Danielle Macdonald (Creedme, Dumplin, Patti Cakes), Shalom Brune-Franklin (Line of Duty, Roadkill), Ólafur Darri Ólafsson (Atrapados, The Missing) y Alex Dimitriades (The End, The cry). El actor Damon Herriman, conocido por su trabajo en la serie de suspense Mindhunter interpreta en El turista a Lachlan Rogers, reemplazando a Hugo Weaving, que tuvo que dejar la producción debido a problemas de agenda.

El turista es una serie de acción en la que su protagonista siempre tiene que avanzar hacia delante para evitar que los que le persiguen le logren alcanzar. Una de las apuestas de HBO Max para este mes de marzo y también una de las series más sorprendentes del año.