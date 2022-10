Tráiler de ‘Poker Face’: Russell Crowe y Liam Hemsworth en una partida de cartas mortal

Screen Media ha compartido hace escasas horas el primer póster y tráiler de Póker Face, la nueva película dirigida y protagonizada por Rusell Crowe en la que una partida de póker es el desencadenante de una situación en el que los jugadores apuestan su vida. La cinta esta coprotagonizada por Liam Hemsworth y Elsa Pataky.

Poker Face sigue a un grupo de amigos que participan anualmente en un torneo de póker. Sin embargo, esta noche en especial las apuestas se han elevado hasta un punto irreversible, la propia vida de los jugadores. El anfitrión es el magnate tecnológico Jake Foley (Crowe) y el bote económico tiene unas cifras que sus participantes no pueden rechazar: 25 millones de dólares. El problema sin embargo es que Foley no tiene ningún interés en que estos abandonen la partida y vengándose por agravios sucedidos en el pasado, ha envenenado a todos ellos y la única forma de seguir con vida es revelar todos los secretos que estos individuos le han estado ocultando al multimillonario. Por si esta situación no fuese poco comprometida de por sí, mientras tanto, un grupo de ladrones irrumpen en la mansión creyendo que el lugar está vacío. La partida se desplaza a una habitación segura y sus miembros, deben decidir unirse para conseguir salir con vida en este juego de azar y probabilidades.

Este nuevo avance de casi dos minutos comienza con el personaje de Crowe poniendo en marcha su plan, ofreciendo una muestra del esfuerzo que hizo para conseguir esos codiciados secretos de personas a las que consideraba que un día llamo amigos. Desde elegir el veneno hasta rastrear su posición. El grupo de jugadores se retira a un lugar seguro y en el mismo momento las hijas de Jake llegan a casa. La voz en off del maquinador de este plan no deja lugar a dudas sobre el tipo de decisiones que estos personajes deberán tomar: “La vida es sólo un juego ¿verdad? Maximiza tus ganancias, minimiza tus pérdidas y permanece en el juego todo el tiempo que puedas”, se escucha al protagonista al final del material promocional.

Crowe, además de actuar y dirigir, ha coescrito junto a Stephen M. Coates el guion de Poker Face. Además de contar con su compatriota australiano Liam y con la española Elsa Pataky, el ganador del Oscar por Gladiator ha reunido para su historia a Booke Satchwell, Aden Young, Daniel MacPherson, Paul Tassone, Jack Thompson y el rapero Rza. Poker Face se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Roma el próximo 16 de octubre, llegando a los cines el 6 de enero de 2023.