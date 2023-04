Todo el mundo se pregunta por qué es la película más vista de Netflix pero lo entenderás

Todo eran especulaciones hasta el momento, pero ya es oficial: las políticas restrictivas de Netflix no le están haciendo nada bien a su crecimiento dentro de España. Primero, la empresa introdujo la publicidad en su plan básico y, hace más de un mes restringió las cuentas compartidas para que todos aquellos que viviesen en diferentes lugares, tuviesen que pagar un extra por compartir la cuenta. El resultado de todo esto no se ha hecho esperar y según informaban varios medios en el día de ayer, la plataforma de streaming ha perdido un millón de usuarios en nuestro país. Paralelamente, la compañía sigue estrenando títulos que encandilan a sus fans y hoy presentamos la que es la película más vista de Netflix, colándose entre otras producciones del Top 10 que tienen mucho más presupuesto.

El filme se llama Guía de viaje hacia el amor y su sinopsis oficial es la siguiente: “Tras una ruptura inesperada, una ejecutiva del sector de los viajes acepta el encargo de investigar de incógnito la industria turística de Vietnam. En el intento, encuentra aventura y romance junto a su guía turístico vietnamita expatriado, cuando ambos deciden cambiar la ruta del autobús turístico para explorar la vida y el amor apartándose de los caminos trillados”.

El director detrás de Guía de viaje hacia el amor es Steven K. Tsuchida, quien ya tiene una amplia experiencia rodando capítulos para series como Community, Sirens, Queridos blancos, On my block y Cobra Kai. En 2021 debutó en el formato del largometraje, también de la mano de Netflix gracias a No se puede huir del amor. Guía de viaje hacia el amor marca un primer éxito en su carrera dentro de la marca de vídeo bajo demanda por lo que no sería extraño que la empresa fundad por Red Hastings le encargase nuevas comedias románticas a Tsuchida.

El largometraje se ha convertido en la película más vista de Netflix, colándose en una lista en la que se pueden encontrar algunas de las producciones más importantes tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo la española Maixabel y Tenet, la última propuesta de Christopher Nolan. Guía de viaje hacia el amor cuenta con un guion de Eirene Donohue y su reparto lo conforman Rachael Leigh Cook, Scott Ly, Missi Pyle, Ben Feldman y Glynn Sweet. Está disponible en el catálogo desde el pasado 21 de abril.