‘The Good Fight’, la serie estrena en Movistar Plus+ su última temporada

The Good Fight es una de las mejores series de los últimos años. La polémica serie de abogados estrena su sexta y última temporada el jueves 8 de septiembre en Movistar Plus+. La abogada Diane Lockhart, a la que da vida la actriz Diane Lockhart, vuelve a ser la protagonista de esta icónica serie.

La serie The Good Fight se estrenó en 2017 y ha sido creada por el matrimonio formado por Robert y Michelle King. Una ficción que ha intentado retratar la realidad sociocultural de estos últimos años y el clima político de Estados Unidos. Una serie que ha tratado problemas como la pandemia, los conflictos raciales, las polémicas de Trump o el MeToo, entre otros muchos.

Una última temporada movidita

La última temporada de la serie comienza entre amenazas de una nueva Guerra Fría y diferentes problemas políticos actuales. Los abogados de Reddick & Asociados están asustados y se comienzan a preguntar si la violencia que les rodea podría sugerir una guerra civil inminente…

El despacho Reddick & Associates está de nuevo en peligro por la aparición de un potente socio Ri’Chard Lane, personaje al que da vida el actor André Braugher, ganador de dos premios Emmy al mejor actor por sus interpretaciones en las ficciones Homicide: Life on the street (1998) y Life (2006). En The Good Fight interpreta a un abogado que se ve obligado a elegir a Liz (Audra McDonald) como nueva socia.

En la temporada 5 la serie se centró en los problemas tras la pandemia del coronavirus y en la transición de la administración Trump a la de Joe Biden. También se reflejaron sucesos reales como el asalto al Capitolio en el que se habla de la posible implicación de Kurt (esposo de Diane Lockhart). En esta entrega se despidieron los personajes de Lucca Quinn (Cush Jumbo) y Adrian Boseman (Delroy Lindo) y se incorporó Carmen Moyo (Charmaine Bingwa) como la nueva abogada del bufete de abogados.

Un buen reparto

Las protagonistas de esta última temporada vuelven a ser las actrices Christine Baranski (The Big Bang Theory, The Good Wife, La edad dorada, Mamma Mia! y Mamma Mia! Una y otra vez) y Audra McDonald (Sin cita previa, La edad dorada).

Además, vuelven a la serie el actor Eli Gold (Alan Cumming), que ya interpretó al jefe de gabinete de Peter Florrick en The Good Wife y la abogada Elisabeth Tascioni (Carrie Preston). También, están en el reparto de esta temporada los actores de John Slattery (Mad Men, Modern Love) y André Braugher (Brooklyn Nine-Nine). Uno de los estrenos de series más esperados de esta semana.