No te pierdas los estrenos de series del 5 al 11 de septiembre

Este mes comienza con buenas estrenos de series que seguro os van a sorprender. Del 5 al 11 de septiembre podremos ver series tan esperadas como Billy El Niño, The Serpent Queen, The Control Room, Mike, Pistol, Paris Police 1900 o la última temporada The Good Fight, entre otras.

Lunes, 5 de septiembre

Billy El Niño

Movistar Plus+ estrena esta serie de Michael Hirst, creador de Vikingos que cuenta la historia real detrás del mito de Billy el Niño. Narra su vida desde su infancia como hijo de inmigrantes irlandeses hasta sus primeras experiencias como vaquero y pistolero en la frontera norteamericana.

Rick y Morty Temporada 6

HBO Max estrena la sexta temporada de las aventuras de Rick y Morty. El protagonista es un genio científico sociópata que arrastra a su nieto, que es muy tímido, a aventuras peligrosas en todo el universo. Rick Sánchez vive con la familia de su hija Beth: su yerno Jerry, su nieta Summer y su nieto Morty.

Luther

AMC estrena este remake francés de la serie protagonizada por el actor Idris Elba. Christopher Bayemi interpreta a Theo Luther, el inspector jefe de la Unidad de Delitos Graves de París que se ve envuelto en una auténtica partida de ajedrez para desenmascarar a una brillante asesina.

Martes, 6 de septiembre

The Control Room

Filmin estrena esta miniserie de la BBC sobre un hombre común que trabaja en el teléfono de emergencias en Glasgow. Todo cambia cuando recibe una llamada desesperada de alguien que dice conocerle.

Miércoles, 7 de septiembre

Diario de un gigoló

Netflix estrena esta serie que cuenta la vida de un gigoló que empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse.

Jueves, 8 de septiembre

The Good Fight Temporada 6 y última

Movistar Plus+ estrena la última temporada de esta serie en la que Diane se siente atrapada en un bucle constante y vuelve a enfrentarse a tiempos de lo más surrealistas. Entre amenazas de una nueva Guerra Fría, la libertad de elección en jaque y el derecho al voto mermado, los abogados de Reddick & Asociados se preguntan si la violencia que les rodea podría apuntar a una guerra civil inminente…

Mike

Disney+ estrena esta serie del creador/guionista Steven Rogers y del equipo de Yo, Tonya y la showrunner Karin Gist, productora ejecutiva de Our Kind of People. La serie cuenta la polémica historia de Mike Tyson en 8 episodios. El boxeador pasó de ser un atleta mundialmente conocido a un paria y viceversa.

Paris Police 1900

COSMO estrena esta serie que comienza después del descubrimiento del torso de una joven en una maleta que flota en el Sena el joven y ambicioso detective Antoine Jouin se tiene que hacer cargo del caso. Al final su investigación desvelará un complot de implicaciones inesperadas.

Pistol

Disney+ estrena este biopic musical sobre una de las bandas de rock más famosas de la historia, fundada por un grupo de jóvenes ingleses de clase trabajadora aburridos del futuro que se les presentaba en los 70: los Sex Pistols, basada en la polémica biografía de Steve Jones, guitarrista del grupo.

Bodas de Infarto

Disney+ estrenó este thriller de acción y comedia romántica que cuenta la historia de Katie y Stefan, los cuales se enamoran en una boda e inician una aventura, a pesar de que Katie está prometida. Dos meses después, en la boda de Katie, su nuevo marido y toda su familia son asesinados. La policía cree que Stefan fue quien lo hizo y él que fue Katie. Ella cree que su exmarido fue quien lo hizo. Y nadie sabe con certeza cuál es la verdad. juego lleno de acción que se desarrolla en Reino Unido y Estados Unidos mientras Katie y Stefan huyen a pesar de que intentan demostrar su inocencia.

Tierra Incógnita

Disney+ estrena esta serie protagonizada por Eric y Uma que quieren conocer la verdad sobre la extraña desaparición de sus padres 8 años atrás. Junto a sus amigos, los hermanos se sumergirán en el misterio para encontrar respuestas en el abandonado parque Tierra incógnita.

Los Imperfectos

Netflix estrena esta serie en la que cual después de someterse a un experimento con monstruosos efectos secundarios, Abbi, Tilda y Juan forman equipo para encontrar al científico responsable… y una cura.

Viernes, 9 de septiembre

Cobra Kai Temporada 5

Netflix estrena la quinta temporada protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, protagonistas de Karate Kid. Esta serie que recupera a los protagonistas de la película de 1984 y sus secuelas.

Central Park Temporada 3

Apple TV+ estrena la tercera temporada de esta comedia animada musical creada por Loren Bouchard, Josh Gad y Nora Smith. En estos episodios, Bitsy no ceja en su incansable misión para comprar el parque, Owen se embarca en una nueva campaña promocional para hacer que más personas se enamoren del lugar y Paige está más ocupada que nunca ya que ha conseguido su primer contrato con una editorial.

Domingo, 11 de septiembre

The Serpent Queen

Starzplay estrena esta serie protagonizada por la actriz Samantha Morton interpreta a la despiadada Catalina de Médici que, contra todo pronóstico, se convirtió en una de las gobernantes más poderosas y de mayor duración de la historia de Francia. A los 14 años, la joven y huérfana Catherine se casa en la corte francesa del siglo XVI. A pesar de su condición de plebeya, su tío, el Papa Clemente, ha negociado una gran dote y una alianza geopolítica a cambio de la unión, y con ella viene la expectativa de tener muchos herederos. Sin embargo, en su noche de bodas, Catalina se entera de que su nuevo marido está enamorado de Diana de Poitiers, una bella dama de compañía que le dobla la edad.