‘Billy el Niño’, la serie que estrena Movistar Plus+ el 5 de septiembre

Entre los estrenos de series que se esperan para el mes de septiembre destacan ficciones tan esperadas como El señor de los anillos: Los anillos de poder, la sexta temporada y última de The Good Fight, Billy el Niño, Paris Police 1900, Mike, la quinta temporada de El cuento de la criada, Las de la última fila y La novia gitana, entre otras.

La plataforma de streaming Movistar Plus+ estrenará el lunes 5 de septiembre la serie Billy el Niño del creador de Vikingos, Michael Hirst que también es conocido por su trabajo en Los Tudor, Camelot y Vikingos: Valhalla, entre otras. Una ambiciosa ficción basada en la vida del famoso pistolero, conocido también como William H. Bonney.

La serie Billy el Niño consta de ocho episodios que se emitirán semanalmente en la plataforma de streaming. Junto a Michael Hirst trabajan como productores ejecutivos Donald De Line para De Line Pictures, Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin Television y Otto Bathurst y Toby Leslie para One Big Picture. Los dos primeros episodios de la serie han sido dirigidos por Otto Bathurst, conocido por su trabajo en Halo.

La leyenda de Billy el Niño

Si hay una leyenda que todos conocemos del lejano oeste americano es la de William H. Bonney, conocido como Billy el Niño (Billy The Kid). Su historia ha sido llevada al cine y recientemente en 2018 se estrenó también la película Sin piedad que contó con actores como Dane DeHaan y Ethan Hawke.

Esta serie que estrena Movistar Plus+ el próximo 5 de septiembre cuenta la historia real detrás del mito de Billy el Niño. Como explica la sinopsis de Movistar Plus+ desde su infancia como hijo de inmigrantes irlandeses hasta sus primeras experiencias como vaquero y pistolero en la frontera norteamericana. Además, la serie también cuenta su papel en la guerra del condado de Lincoln.

Un buen reparto

La serie está protagonizada por el conocido actor Tom Blyth al que ya hemos visto en otras ficciones como La edad dorada, Benediction, Robin Hood o The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

En el reparto de la serie también estarán los actores Daniel Webber (Fuga de Pretoria, The Punisher) en el papel de Jesse Evans; Eileen O’Higgins (Emma, Brookly, María, reina de Escocia) como Kathleen McCarty; Jonah Collier (Seduciendo a un asesino) que interpreta al joven Billy y Joey Batey como Patrick McCarty (The Witcher, Knightfall).

Una esperada serie Billy El Niño que es una de las apuestas de Movistar Plus+ para septiembre y que seguro que nos sorprende a todos. Una de las primeras ficciones anunciadas para la vuelta del verano.