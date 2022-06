La sexta y última temporada de ‘The Good Fight’ llegará a Movistar Plus+ en septiembre

Por si eres uno de los seguidores de esta serie jurídica, te anunciamos una buena noticia: La temporada final de The Good Fight se estrenará en la plataforma de streaming Movistar Plus+ en septiembre. Una dinámica serie de Paramount+ Original creada por Robert y Michelle King que es una secuela de The Good Wife, otra ficción jurídica que se emitió entre 2009 y 2016 y tuvo bastante éxito.

La sexta y última temporada de The Good Fight se encuentra actualmente en fase de producción en la ciudad de Nueva York y pronto sabremos la fecha exacta de septiembre en la que se estrenará en Movistar Plus+. La serie está protagonizada por la actriz Christine Baranski que interpreta el papel de la abogada Diane Lockhart que ya interpretaba en The Good Wife. Un año después se ve obligada a abandonar el bufete después de un escándalo financiero que destruyó su reputación y la arruinó. Por eso se tiene que replantear su futuro y decide incorporarse al despacho en el que ya trabaja Luca Quinn.

¿Qué va a pasar en la sexta temporada de The Good Fight?

Esta será la última temporada de The Good Fight y los abogados de Reddick & Asociados tendrán que enfrentarse a grandes desafíos y situaciones de nuevo complicadas. Según la sinopsis oficial de Movistar Plus+: “Diane se siente atrapada en un déjà vu constante y vuelve a enfrentarse a tiempos de lo más surrealistas. Entre amenazas de una nueva Guerra Fría, la libertad de elección en jaque y el derecho al voto mermado, los abogados de Reddick & Asociados se preguntan si la violencia que les rodea podría apuntar a una guerra civil inminente… “.

Un reparto irrepetible

La sexta y última temporada de la serie The Good Fight estará protagonizada de nuevo por los actores Christine Baranski, John Slattery, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Charmaine Bingwa, con Audra McDonald y Andre Braugher. Además, como novedad en esta última entrega los actores Alan Cumming, Carrie Preston, John Slattery y André Braugher aparecerán en los nuevos episodios como estrellas invitadas.

Los productores ejecutivos de esta temporada son Robert y Michelle King que han creado esta serie junto a Phil Alden Robinson. Ridley Scott, David W. Zucker, Liz Glotzer, William Finkelstein, Jonathan Tolins, Jacquelyn Reingold y Christine Baranski también son productores ejecutivos. The Good Fight es una serie de éxito internacional que ha sido producida por CBS Studios en asociación con Scott Free Productions y King Size Productions.

The Good Fight es una buena opción para los que disfrutan con los dramas jurídicos y con las intrigas relacionadas con la política americana. Una serie que destaca por su buen reparto, su acertada trama y la variedad de casos el equipo de Reddick & Asociados intenta solucionar en cada episodio.