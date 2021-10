Este fin de semana se celebra en todo el mundo Halloween y una buena opción es buscar películas y series de miedo o terror. La semana pasada se estrenó en Movistar+ The Bite, una original serie de los King, los creadores de series como The Good Wife, Evil o Your Honor. Una ficción que combina en su trama el confinamiento por el coronavirus y un nuevo ingrediente: una nueva mutación que convierte a los pacientes en zombies. Os vamos a dar 4 razones para ver esta original serie.

1. Una combinación de comedia, drama y terror

The Bite es una brillante propuesta que resulta divertida aunque bastante surrealista. Rachel y Lily son dos vecinas de un edificio de Nueva York están confinadas en sus apartamentos por el coronavirus: una es una doctora que atiende por videoconferencia a sus pacientes y la otra también atiende por videoconferencia a sus clientes en sus sesiones de dominatrix mientras escribe un libro autobiográfico. Las dos se comunican a través de las ventanas: Lily da un golpe en el suelo de su casa y Rachel acude cuando la necesita. Su extraña relación es lo que les mantiene en contacto con el exterior.

2. Las dos protagonistas Rachel y Lily

El papel de la doctora lo interpreta la actriz Audra McDonald, conocida por su papel de socia del buffet de abogados de The Good Fight y Taylor Schilling, a la que todos recordamos por su interpretación en Orange Is The New Black. Rachel y Lily son dos mujeres totalmente diferentes que, sin embargo, en esta situación límite se convierten en un gran apoyo la una para la otra. El papel del Dr. Zach, el médico portavoz del centro de la pandemia, es interpretado por el actor Steven Pasquale y cuenta también con actores como Phillipa Soo, Will Swenson, Leslie Uggams, Linda Emond, Woodlene Alexis, Ben Shenkman, Ryan Spahn, Michael Urie, Chelsea Lee Williams o Jefferson White.

3. Una rara variante del virus

Un mañana Rachel recibe una videollamada de uno de sus pacientes que tiene una herida infectada producida por un mordisco de otra persona. La doctora se da cuenta de que puede ser una extraña y mortal variante del virus y que ya no basta con ponerse una mascarilla y utilizar el gel hidroalcohólico para protegerse. Pero lo peor está por llegar porque en la siguiente llamada de su paciente descubre que se ha convertido en un zombie…

4. Una sátira original y absurda

The Bite no se puede ver como las series a las que estamos acostumbrados. Ni siquiera con los episodios más absurdos de otras series de los King como The Bite. Lo que ocurre en esta serie es totalmente surrealista: pacientes que muerden unos a otros, manos cortadas que abren pomos, gatos que se convierten en animales peligrosos y sangre, mucha sangre. Además, la serie va enloqueciendo cada vez más y que, aunque juego con un tema tan doloroso como la pandemia que estamos sufriendo, le da un toque de absurdo y humor que sorprende a los espectadores. Una serie perfecta para los que buscan algo nuevo para la noche de Halloween.