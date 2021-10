Normalmente, la noche más terrorífica del año suele llegar acompañada de un maratón de películas de miedo, pero viviendo en la era de las series ¿Por qué no comenzar noviembre con los capítulos especiales para ver en Halloween? Estos son algunos de los mejores:

‘Stranger Things’ (Temporada 2, cap 2)

Si bien la serie en sí misma, ya es una opción genial para ver en Halloween por sus momentos de terror, el capítulo dos de su segunda temporada lo es todavía más. En ella, los jóvenes protagonistas van disfrazados de Los cazafantasmas. Circunstancia premonitoria para el actor Finn Wolfhard, quien aparecerá en el reboot que se estrena en diciembre. El episodio se llama Truco o trato, bicho raro y en él, Will comienza a tener visiones sobre el mundo del revés y Once escapa para poder pedir golosinas junto a sus amigos.

‘The Office’ (Temporada 5, cap 6)

Como no podía ser de otra forma, en la serie The office, los empleados encuentran cualquier excusa para trabajar lo justo, entre ellos el propio Michael Scott. La serie tiene uno de los mejores especiales para ver en Halloween, gracias a su quinta temporada. Ver a Kevin, Dwight y Creed disfrazados del Joker de Heath Ledger no tiene desperdicio.

‘Élite’ (Temporada 2, cap 6)

Si en Dunder Mifflin, los empleados buscan cualquier motivo para entretenerse y no seguir vendiendo papel, en Élite les sucede lo mismo, pero con la fiesta. Algo completamente heredado de las grandes series norteamericanas. Desenfreno, grandes disfraces y tensión entre unos adolescentes que siempre esconden algo.

‘Cómo conocí a vuestra madre’ (Temporada 1, cap 6)

Este episodio, titulado en España como “la calabaza putilla”, es uno de tantos en los que Ted intenta volver a encontrarse con un ligue del pasado. Es a su vez, el capítulo en el que descubrimos el talento de Barney con la magia y también, una historia de disfraces, romanticismo y bromas sobre los clichés de la festividad.

‘Los Simpson’ (La casa del árbol del terror, Temporada 6)

Quien conozca la serie creada por Matt Groening sabe a la perfección que los especiales de La casa del árbol del terror son perfectos para ver en Halloween. En estos, se homenajea constantemente el cine de terror, parodiando mediante cómo no, su particular sentido del humor. El de la sexta temporada utiliza El resplandor de Stanley Kubrick y se vuelve a apuñalar por la espalda al jardinero Willy, como una broma recurrente ya de estos capítulos especiales.