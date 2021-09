Una de las series más esperadas de este otoño es The Bite que llegará completa a Movistar+ el próximo 23 de octubre. La nueva serie de Robert y Michelle King que son los creadores de series de éxito como The Good Fight, The Good Wife, Evil, Your Honor o Braindead. The Bite es un original drama satírico que ha sido rodado durante la pandemia en el que se combinan la comedia con el terror zombi.

Robert y Michelle King son conocidos por crear series en las que se tratan temas de actualidad, con situaciones que se llevan hasta el extremo del surrealismo y en las que se mezclan de géneros como la comedia, el terror, el drama o los zombis. Series que conectan con los espectadores sin importar la edad ni los gustos y que se convierten pronto en las más vistas.

The Bite es una de las apuestas de Movistar + para este otoño, está coproducida por Spectrum Originals y CBS Studios y producida por su compañía King Size Productions. Además cuenta con Liz Glotzer y Brooke Kennedy como productoras ejecutivas lo que es seguro una garantía de éxito.

Dos vecinas muy originales

Las protagonistas de The Bite son Rachel a la que da vida la actriz Audra McDonald) y Lily, cuyo papel interpreta Taylor Schilling, dos originales vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la pandemia del coronavirus. Rachel es médico y atiende a sus peculiares pacientes por videoconferencia, al tiempo que intenta superar una crisis con su marido, Zach, que trabaja en un Centro para el Control de Enfermedades. Lily, la vecina de arriba, se gana la vida con sesiones de BDSM y debe convencer a sus clientes de que sus habilidades son tan válidas a través de la pantalla como en persona, mientras espera convertirse en una escritora de éxito escribiendo sus vivencias.

Todo cambia para las dos vecinas cuando una extraña y mortal variante del virus se extiende de forma inesperada y ambas tienen que luchar por sobrevivir sin salir de casa.

Un buen reparto

Además de las dos actrices protagonistas Audra McDonald y Taylor Schilling, en The Bite participan otras caras familiares de otras series de sus creadores como The Good Wife, The Good Fight y Broadway: Will Swenson (El gran showman, Las escalofriantes aventuras de Sabrina), Phillipa Soo (Hamilton), Leslie Uggams (Deadpool, The Good Wife), Linda Emond (The Good Wife), Joanna Gleason (El ala Oeste de la Casa Blanca, The Good Wife), Michael Urie (Younger), Rob McClure (The Good Fight, Evil) y Adam Heller (The Good Fight, Baby It’s You), entre otros actores.

Un buen reparto para una de las series que triunfarán en Movistar+ en otoño junto con La sangre helada y Moonshine. The Bite se puede ver completa en la plataforma de streaming a partir del 13 de octubre.