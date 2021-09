Si te ha gustado la serie Solo Asesinatos en el Edificio, tenemos una buena noticia: nos acabamos de enterar de que tendrá una segunda temporada. Una original y entretenida serie protagonizada por los conocidos actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez que ha sorprendido a muchos usuarios de la plataforma Disney+.

Un crimen, muchas mentiras y un podcast de misterio son los ingredientes de esta increíble serie. La segunda entrega de Solo Asesinatos en el edificio estará disponible en exclusiva en Hulu en Estados Unidos, en Star+ en Latinoamérica y en Disney+ en todos los demás territorios. Una serie de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman, que también son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, el creador de This Is Us, Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

Una buena noticia

Desde la plataforma de streaming ha explicado el cocreador y productor ejecutivo John Hoffman que «todos los que componen nuestro «edificio» trabajaron con enorme dedicación y profesionalidad a pesar de las dificultades del momento y, con el fantástico apoyo de Disney, Hulu y 20th TV, han creado una primera temporada que está a la altura de un reparto legendario y de nuestra querida ciudad de Nueva York convirtiéndola en una serie sobre la conexión entre la gente. No encuentro palabras para expresar la satisfacción que nos produce haber conectado con nuestra audiencia. Este acierto nos permite seguir ofreciendo una serie de misterio, comedia y empatía que ha cautivado al público. ¡Así que no diré más y me limitaré a dar las gracias a todos y deciros que espero con impaciencia lo que está por llegar!”.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada?

En la primera parte de Solo Asesinatos en el Edificio se cuenta la historia de tres completos desconocidos (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que comparten una extraña pasión por los crímenes y que sin esperarlo se ven envueltos en un asesinato de verdad.

En el exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York donde viven los tres protagonistas se descubre que ha muerto una persona. Los tres comienzan a sospechar que se trata de un asesinato y deciden emplear sus “profundos conocimientos” sobre crímenes para averiguar la verdad. Los tres deciden grabar un podcast en el que cuentan los antiguos secretos del edificio. Los tres se creen verdaderos investigadores y se cuentan mentiras para ocultar sus pequeños secretos. Un día se dan cuenta que un asesino podría estar viviendo entre ellos y que tienen que descifrar las pistas que ya tienen antes de que sea demasiado tarde.

En esta segunda temporada seguro que tienen que ponerse los tres de acuerdo y confesarse sus pequeñas mentiras para conseguir encontrar al asesino que está suelto en su edificio antes de que sea demasiado tarde y fallezca alguna persona más. ¿Lograrán encontrar al asesino? ¿Aumentará la audiencia de su podcast de misterio?