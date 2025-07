Si te gustan estas películas tienes un coeficiente intelectual inferior a la media, según la IA

Seguro que nunca se te habría ocurrido pensar que la elección de nuestro entretenimiento pueda estar relacionada con nuestro coeficiente intelectual. Según un nuevo estudio realizado gracias a la inteligencia artificial en el que se han analizado miles de opiniones, rankings y métricas para establecer una conexión entre el coeficiente intelectual promedio de los espectadores y sus películas favoritas puede estar relacionado. Un estudio polémico que viene de un experimento realizado por investigadores que utilizaron modelos de inteligencia artificial entrenados para analizar datos de foros como IMDb, Reddit y otros sitios de críticas de cine. Lo que se pretendía era identificar correlaciones entre el gusto cinematográfico y el coeficiente intelectual (CI) estimado de los usuarios, basado en el lenguaje, le profundidad de los comentarios, el vocabulario y otras métricas semánticas. Según este estudio, las personas con menor CI suelen preferir películas con tramas simples, con un desarrollo de personajes predecible y con humor básico.

En este interesante estudio también se explica que las personas con menor CI prefieren películas con un enfoque visual impactante, pero son poco exigentes en cuanto a análisis o interpretación. Entre las películas elegidas están películas como Transformers, Héroe del centro comercial o Fast and Furious que han triunfado en la taquilla de los cines. Aunque ya muchas personas están criticando este estudio, sus defensores argumentan que la IA no juzga a los espectadores, sino que identifica tendencias. También hay que señalar que algunas de estas películas preferidas por personas con menor CI, según el estudio, están dirigidas a un público general amplio y su objetivo es solo generar ingresos masivos.

El estudio evaluó también los razonamientos con los que justifican sus opiniones positivas las personas que prefieren esas películas. Por ejemplo, en muchos comentarios de películas como Transformers los comentarios eran frases breves del tipo «explosiva y genial» o «la mejor peli de acción». Los comentarios que solían hacen personas con más alto CI sobre otras películas más complejas incluían párrafos extensos, comparaciones con otras obras y análisis simbólicos o sociológicos.

¿Cuáles son las cinco películas que prefieren las personas con menor CI?

Entre las películas que se mencionan en este polémico estudio están Transformers, sobre todo las secuelas dirigidas por Michael Bay y toda la saga Fast and Furious, aunque se destaca que prefieren las últimas entregas. También les encantan las películas Niños grandes protagonizada por Adam Sandler y Crepúsculo y sus secuelas y la comedia Héroe del centro comercial. Estas cintas cuentan con los siguientes elementos en común: Unos personajes arquetípicos, son muy comerciales, cuentan con fórmulas que se repiten y son normalmente de acción, comedia fácil o romance.

En este mismo estudio se señala que las cintas asociadas a los que tienen un mayor CI serían Inception, El Padrino, 2001: Una Odisea en el Espacio y Parásitos. Otro estudio realizado con IA por el diario húngaro Life señaló que las cinco películas ideales para personas con un alto coeficiente intelectual son 2001: Una odisea del espacio, Primer, Synecdoche, New York, La llegada y El doble. Según este otro estudio estas películas tenían en común que requerían una atención profunda y comprensiva y proponen relatos inteligentes que ofrecen desafíos mentales y respuestas complejas

Otros factores culturales y sociales

Además del CI de los espectadores, también suelen influir en la elección de las películas que nos gustan o no algunos factores culturales y sociales. Entre ellos destacan el acceso que ha tenido el espectador a la educación y el contexto social, la edad, el hábito de lectura o los valores familiares, Por lo tanto, aunque la IA puede detectar patrones, no siempre puede interpretar las razones por las que a un espectador le puede gustar o no una película.

A veces también influyen en la elección del entretenimiento las modas, ya que la primera entrega de la película Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, se convirtió en 2008 en todo un fenómeno entre los adolescentes y no su elección no tuvo que ver en muchos casos con el bajo CI. Incluso las 10 películas de la saga Fast and Furious han sido elegida desde 2001, el año en el que se estrenó la primera cinta, por muchos espectadores por su mezcla de acción y suspense, olvidando su falta de complejidad narrativa.

Por lo tanto, aunque este nuevo análisis realizado con IA intenta establecer una relación entre el CI y la elección de nuestro entretenimiento, la selección de algunas no tiene nada que ver con la inteligencia individual, sino que puede estar relacionado con la moda o con la necesidad de desconectar un rato de todo lo que nos rodea. Un interesante estudio que no se puede tomar al pie de la letra: Está claro que ver cualquiera de estas 5 películas no convierte a nadie en menos inteligente.