Si eres fan de ‘El diablo viste de Prada’ no puedes perderte esta serie de Netflix: es divertida y engancha

Si una de tus películas favoritas es El diablo viste de Prada no te puedes perder Glamorous, una serie creada por Jordon Nardino que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix. Una divertida serie de solo 10 episodios que tan solo duran unos 40 minutos y que se sumerge en el mundo de la belleza, la cosmética y de los influencers.

La serie Glamorous cuenta la historia de la influencer Marco Mejía, un joven queer que no se siente a gusto con su género y que compagina su trabajo en un centro comercial con los videos tutoriales que sube a Internet. Su vida cambiará cuando consigue trabajo para Madolyn Addisson, papel que interpreta la actriz Kim Cattrall, la CEO y fundadora de la firma de belleza Glamorous, que es toda una estrella del mundo del maquillaje.

Madolyn le enseñará a Marco todo lo que sabe del negocio de los cosméticos, pero también de la vida. “Este negocio no es todo brillo y glamour… y tampoco lo es la vida”, le explica a Marco Madolyn Addison. A partir de ese momento Marco comenzará un viaje de autodescubrimiento que cambiará su futuro para siempre.

¿De qué va esta serie?

Madolyn Addisson, una conocida empresaria del mundo del maquillaje descubre a un chico en un puesto de belleza de un centro comercial y, tras convencerla con el argumento de que sólo él sabe lo que quiere el cliente cotidiano, lo convierte en su segundo asistente. Según la sinopsis de Netflix: “Marco se sentía estancado en la vida, hasta que consiguió el trabajo soñado con la legendaria empresaria de maquillaje, Madolyn Addison. Pero en este nuevo trabajo no todo es glamour… hay que trabajar duro y darlo todo”.

La similitud con El diablo viste de Prada viene porque la actitud de Marco es parecida a la de la joven e inexperta Andy Sachs, la protagonista de la película cuyo papel interpreta la actriz Anne Hathaway. Los dos son asistentes ingenuos, jóvenes y novatos que quieren triunfar a toda costa en el mundo de la moda o el maquillaje. Aunque tienen grandes aspiraciones, les quedan muchas lecciones de vida por delante que tendrán poco a poco que aprender.

La gran diferencia es que Glamorous se centra en el mundo de la cosmética y el maquillaje y El diablo se viste de Prada en el de la moda y las publicaciones especializadas. También que Madolyn, aunque también es mandona y prepotente como la protagonista de El diablo viste de Prada, es un pelín más sensible y mucho más inocente y sensible que Miranda Priesly. Las dos quieren triunfar a toda costa, pero se puede decir que Madolyn es un poco más humana que la fría Miranda.

El reparto de la serie Glamorous

El papel de protagonista Marco Mejía es interpretado por Miss Benny, una actriz transgénero que ha enamorado a los espectadores con su estilo único. Miss Benny comenzó su trayectoria en YouTube en 2010 con tan solo 11 años para expresar su sentimiento de soledad. En 2016 empezó a trabajar con su propio nombre en un canal de YouTube y es especialista en la realización de tutoriales de maquillaje.

La actriz Kim Cattrall da vida a Madolyn Addison, una exmodelo que ahora está al frente de la empresa Glamorous. Una actriz a la que conocemos porque fue también una de las protagonistas de Sexo en Nueva York y que interpreta ahora a una mujer que lucha por su negocio a pesar de sus inseguridades sobre el mundo de la belleza y su vida personal.

La actriz Jade Payton interpreta el papel de Venetia Kelaher que es la asistente de Madolyn Addison y se encuentra en un momento de búsqueda personal de su identidad. A esta actriz la hemos visto en producciones como la serie de comedia Good Game y otras como Daybreak, Dynasty y iZombie.

El actor Zane Phillips interpreta el papel de Chad Addison, que es el hijo de Madolyn y el director de ventas de Glamorous. A este actor le hemos visto en producciones como Fire Island y Legacies.

Además de estos personajes, en la serie Glamorous tiene un papel especial el diseñador Ben, papel que interpreta Michael Hsu Rosen, el cual previamente ha actuado en Pretty Smart y Tiny Pretty Things. También en el reparto de esta serie está la actriz Ayesha Harris que interpreta el papel de Britt, una amiga del diseñador Ben.

En el reparto de esta serie de Netflix está también el actor Graham Parkhurst, al cual le hemos visto en las producciones Star Trek: Strange New Worlds, The Umbrella Academy y Supergirl. Este actor en Glamorous interpreta el papel de Parker. Por último, la actriz Diana Maria Riva es la encargada de dar vida a Julia, la madre de Marco. Una serie que no te puedes perder si eres fans de El diablo de viste de Prada.