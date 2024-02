El elenco de ‘El diablo viste de Prada’ se reúne para los Premios SAG

Hace algunas horas se celebraron los SAG Awards, premios que otorga el sindicato de actores reconociendo el talento particular y el trabajo coral por parte del circuito profesional. Una noche de estrellas que nos regaló auténticos momentazos, como Pedro Pascal recogiendo su galardón a Mejor actor en una serie dramática por The Last of Us o la reunión del reparto de Breaking Bad, una década después del final de la legendaria serie. Sin embargo, este no fue el único reencuentro que encandiló a los fans más cinéfilos. Ya que a la hora de entregar el premio al Mejor actor en una serie de comedia, aparecieron sobre el escenario el trío protagonista de El diablo viste de Prada; Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

The Devil Wears Prada reunion! Emily Blunt, Meryl Streep and Anne Hathaway at the #SAGAwards pic.twitter.com/JKabm2AdHP — best of emily blunt (@badpostblunt) February 25, 2024

Primero apareció Streep, quien en la historia encarnaba a la malvada jefa Miranda Priestly, ciertamente inspirada en la directora de Vogue, Anna Wintour. Allí, nada más acercarse al micro se sinceró con el público, asegurando que se había dejado tanto el sobre con el ganador como sus gafas para poder leer el contenido. Recreando sus papeles como sus asistentes en la cinta, Hathaway y Blunt aparecieron rápidamente con lo que necesitaba la tres veces ganadora del premio Oscar:

THE DEVIL WEARS PRADA REUNION IN 2024 I'M SCREAMING!!!!! #SAGAwards pic.twitter.com/dojnv7xMzk — Rina (@bbblanchett) February 25, 2024

“Es una vieja pregunta: dónde termina el personaje y comienza el actor?”, comenzaba diciendo Streep. A lo que Blunt respondía “Bueno, como vemos, Miranda Priestly y Meryl Streep son como gemelas como gemelas”. La veterana actriz contestó señalando que no creía que se pareciese “en nada” al personaje, pero antes de que pudiese terminar la oración, en una clara referencia al filme, Hathaway dijo “no, no, esa no era una pregunta”. Esta era una frase que señalaba que decía de una forma particularmente borde Streep en El diablo viste de Prada. Por último, la actriz nominada al Oscar por Oppenheimer terminó citando otra icónica frase de Priestly: “Por supuesto, muévete a un ritmo glacial. Ya sabes lo que eso me emociona”.

‘El diablo viste de Prada’: ¿Dónde está disponible?

La sinopsis oficial de El diablo viste de Prada es la siguiente: “En el vertiginoso mundo de la moda de nueva York, la cumbre del éxito la representa la revista Runway, dirigida con mano de hierro por Miranda Priestly. Trabajar como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, si no fuera porque es una chica que destaca por su estilo desaliñado dentro de todas las guapísimas periodistas que hay dentro de la revista. Andy sabe que más allá de la iniciativa y la preparación, va a necesitar convencer al autentico diablo empresarial, vestida de los pies a la cabeza de Prada”.

Completando el reparto, encontramos a Stanley Tucci, Simon Baker, Alexie Gilmor, Adrian Grenier, Rebeca Mader y Tracie Thoms. El diablo viste de Prada está disponible en Netflix y Disney +. La reunión se produce justo después de que hace unos días saliese la noticia de que se estaba preparando un nuevo musical basado en la cinta.

Hathaway y Blunt: Dos carreras de éxito

Tras rodar juntas El diablo viste de Prada, tanto Anne Hathaway como Emily Blunt tuvieron una carrera en alza dentro de Hollywood. Es cierto que la primera, ya había demostrado el año anterior con Brokeback Mountain ser mucho más que una chica Disney. Pero tras el filme de David Frankel llegó su auténtico estallido como actriz de renombre, obteniendo una primera nominación al Oscar por La boda de Rachel y codeándose con directores de la talla de Tim Burton, Tom Hopper, Christopher Nolan, Todd Haynes o James Gray. En 2013 se llevó su primera estatuilla gracias a su pequeño pero exigente papel en Los miserables.

Blunt tardó un poco más en despuntar, pero en 2014 protagonizó un fenómeno taquillero de la talla de Al filo del mañana y un thriller tan estimulante como Sicario. Ahora es una actriz con un gran imán para atraer espectadores a las salas, liderando la franquicia Un lugar tranquilo y coprotagonizando Oppenheimer junto a Cillian Murphy, cinta por la que ha recibido su primera nominación a los Oscar este año. En 2024 podremos verla junto a Ryan Gosling y Aaron Taylor-Johnson en El especialista. Hathaway estrenará este año Mother Mary, la nueva propuesta del cineasta David Lowery (Green Knight).

Además de la reunión de El diablo viste de Prada, los premios SAG también vivieron el encuentro del reparto de Modern Family, con Sofia Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Ed O’Neill, Eric Stonestreet y Jessy Tyler Ferguson.