La serie de Harry Potter encuentra a su Dumbledore perfecto: el casting comienza a tomar forma

Después de todos los rumores sobre quién podría interpretar a Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter, por fin tenemos una confirmación oficial del hombre que ocupará el puesto de director de Hogwarts. John Lithgow ha validado la información hace algunas horas en una entrevista, donde ha asegurado que asumirá el relevante rol dentro la gigantesca adaptación a la pequeña pantalla que Max prepara de la saga creada por J.K. Rowling. Más allá de su indiscutible trayecto, uno de los principales inconvenientes de la elección pasa por su edad, pues el serial planea tener una temporada por cada libro, con lo que en el séptimo año, Lithgow celebraría su 87 cumpleaños.

Según las noticias que llegan de Estados Unidos, tan sólo falta un último anuncio por parte de la major, validando el fichaje. Aunque si el dos veces nominado por la Academia habla tan abiertamente de su incorporación, parece evidente que su encarnación del poderoso mago está prácticamente asegurada. Así, John Lithgow seguirá los pasos de Richard Harris, Michael Gambon y Jude Law, poniéndose en la piel de un personaje que irá ganando presencia conforme avance la serie, del mismo modo que ocurrió con la franquicia original de películas que abarcó desde el 2001 con el estreno de La piedra filosofal, hasta el cierre narrativo de Las reliquias de la muerte-Parte 2 en 2011. Con la incorporación del actor estadounidense se rompe en cierto modo, la regla marcada por Rowling de establecer un casting marcado por intérpretes británicos. Eso sí, dicho sea de paso, Lithgow ya ha asumido roles de figuras británicas como por ejemplo, cuando dio vida a Winston Churchill en The Crown.

Desde Warner y Max están siendo muy cautelosos con la información proporcionada sobre el titánico proyecto. Antes de la elección del actor de Interstellar, Mark Rylance sonó muy fuerte para asumir el papel. Al igual que la polémica rumorología en torno a la posible decisión de tener a Paapa Essiedu como el nuevo Severus Snape.

John Lithgow: el nuevo Dumbledore

Casey Bloys, jefe de contenido de HBO, avisó a finales del pasado año de que la serie de Harry Potter no llegaría a HBO hasta por lo menos, finales de 2027. Cada temporada estará representada en un libro, llevando a un mayor detalle y cercanía entre la representación televisiva y lo que Rowling reflejó en sus best-sellers mundiales. También existe la idea de filmar las dos primeras temporadas de forma consecutiva, evitando que los jóvenes actores que den vida al trío protagonista de Harry, Ron y Hermione envejezcan demasiado rápido entre las múltiples aventuras que adaptará la producción.

En su última charla con los medios, John Lithgow explicó la emoción que supone para él comprometerse con un papel así durante tantos años.

«Fue una sorpresa total para mí. Recibí una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil, porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo», le contaba a Screen Rant. No obstante, la preocupación sobre cómo podría encontrarse en el futuro debido a su edad no evitó que Lithgow sintiese la misma expectación que los Potterheads tienen respecto al show. «Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en ‘Harry Potter’. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí», terminaba de relatar el actor.

Como parte de la política de comunicación de HBO, al no tener todavía una firma en el papel, fuentes cercanas al estudio reiteraron la estrategia de comunicación que quiere mantener la compañía: «Somos conscientes de que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avanzamos en la preproducción, sólo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos».

¿Quién está detrás de la serie?

HBO Max y Warner Bros. Discovery no van a reparar en gastos para afrontar la que es, junto a Los anillos de poder de Prime Video, una de las ficciones más ambiciosas de la historia de la televisión. Para enfocar el desarrollo de las siete temporadas, la plataforma de la marca liderada por David Zaslav ha colocado como showrunner a Mark Mylod. Cineasta responsable de capítulos de series tan relevantes como El séquito, Shameless, Juego de Tronos, The Affair o Successión y director de la estimulante y enigmática película El menú.