Jude Law será Vladímir Putin en la próxima película de Olivier Assayas

Si pensábamos que lo de Sebastian Stan metiéndose en la piel de Donald Trump era un riesgo interpretativo mayúsculo, Jude Law va a subir la apuesta asimilando la personalidad de uno de los dirigentes políticos más beligerantes de nuestra historia reciente. Sí, el intérprete británico será Vladímir Putin en la nueva película que prepara Olivier Assayas. La noticia no pillará de sorpresa a los fans del dos veces nominado al Oscar, pues en realidad fue vinculado por primera vez al proyecto a principios del año pasado, aunque no ha sido confirmado hasta ahora, sabiendo además que llegará a los cines a principios de 2026.

El filme llevará por título El mago del Kremlin, adaptando la novela homónima publicada por Giuliano da Empoli en 2022. Law no será el único nombre reconocido del reparto, pues no son pocas las estrellas que no se han querido perder la oportunidad de participar en el nuevo trabajo del valorado cineasta francés. Paul Dano (Prisioners), Alicia Vikander (Ex Machina), Zach Galifianakis (Resacón en las Vegas) conforman un elenco principal en el que también se encuentran Tom Sturridge (Sandman) y Jeffrey Wright (The Batman). En 2024, Assayas estrenó Tiempo compartido y sin embargo, la carrera del realizador galo hace tiempo que dejó de ser completamente regular. Para remontarnos a su anterior trabajo, debemos irnos hasta el 2019 cuando estrenó La Red Avispa. Eso sí, su desempeño en la miniserie Irma Vep fue altamente valorado por la crítica en 2022. De alguna forma, El mago del Kremlin vuelve a colocarle en el punto de mira en el todavía futuro lejano circuito de premios. Porque lo cierto es que para encontrar un casting tan reconocible en su filmografía, debemos remontarnos al 2014. Año en el que estrenó Viaje a Sils Maria. Pero…¿De qué trata esta historia en la que el líder ruso posee una relevancia clave?

‘El mago del Kremlin’: sinopsis

Conocido como el hechicero y haciendo honor al título, El mago del Kremlin, el enigmático Vadim Baranov fue un productor de reality shows antes de convertirse en el asesor más cercano de Putin. Tras su renuncia, la mitología en torno a su figura se multiplica sin que nadie pueda distinguir lo verdadero de lo falso. Hasta que una noche, le confía su historia al narrador del libro escrito por da Empoli.

Partiendo de la ficción, la historia nos sumerge en el corazón de los poderes fácticos de Rusia. Un terreno resbaladizo donde oligarcas y poderosos entran en una guerra abierta en la que Vadim es el principal manipulador del régimen. Así, desde la guerra de Chechenia hasta los Juegos Olímpicos de Sochi, El mago del Kremlin se presenta como la gran novela de la Rusia contemporánea, representando al mismo tiempo, una magnífica introspección del significado del poder y la guerra. En el largometraje, Dano asumirá el papel protagonista de Baranov.

Por su parte, Jude Law parece haber asumido el reto de ponerse en la piel de Putin. Pero en estos instantes lo ve como si tuviese que «escalar el Everest».

«Lo digo con dudas porque todavía no he empezado a trabajar en ello», comenzaba diciéndole el actor a Deadline. No obstante, el hombre que ha participado en franquicias tan diferentes como Harry Potter, Marvel o Star Wars, expresó sus dudas con el cometido: «Quiero decir, lo he hecho, pero en este momento parece un Everest para escalar, así que estoy en las faldas de la montaña mirando hacia arriba pensando ‘Oh Dios, ¿qué he dicho?’. A menudo me siento así cuando digo que sí. Me pregunto ‘Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?’. Pero en fin, eso es algo que tengo que resolver yo».

De Star Wars a Vladímir Putin

El cambio de registro es ampliamente significativo en el recorrido profesional de Law en los últimos años. Este año asumirá el papel de Vladímir Putin, pero hace algunas semanas pudimos disfrutar de su innegable carisma en la serie de Star Wars, Tripulación perdida. Una revisión de Los Goonies al más puro estilo de la saga original de George Lucas.

No obstante, en España todavía tenemos dos trabajos de Law pendientes de estreno. Uno de ellos es el thriller de Ron Howard Eden, donde comparte elenco con Sidney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby y Daniel Brühl. Pero sobre todo, nuestra cartelera espera con ansias la llegada de The Order. Desgraciadamente, por el momento ninguna de las dos tiene una fecha de estreno oficial entre nuestras fronteras.