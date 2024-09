Tráiler ‘The Apprentice’: una polémica sátira sobre Donald Trump antes de las elecciones

En medio del periplo político que lo enfrentará a Kamala Harris en el debate por la presidencia de los Estados Unidos, The Apprentice acaba de publicar su primer tráiler oficial. Un biopic que narra los inicios de Donald Trump a finales de los 70 y que copia directamente el nombre del reality homónimo que el propio empresario presentaba, décadas antes de siquiera postularse para liderar el país de las barras y estrellas. Eso sí, el director Ali Abbasi le está dando su «toque cinematográfico» a través de un caracterizado Sebastian Stan que va a dar mucho que hablar cuando su actuación se proyecte oficialmente en los cines norteamericanos el próximo mes de octubre.

Una fecha un tanto comprometida para las elecciones estadounidenses, teniendo en cuenta que estas se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Tal es la polémica que el equipo de Donald Trump está tratando de bloquear el estreno del filme, mientras los productores tuvieron que anunciar en su momento una campaña en Kickstarter. Plataforma de crowfunding donde los usuarios invierten su dinero en proyectos creativos de todo tipo. No obstante, la financiación para la promoción no es el único problema con el que se ha topado The Apprentice, pues las complicaciones saltaron antes en el campo de la distribución, cuando uno de los financistas principales no estuvo conforme con la representación que se había hecho de Trump. Preestrenada en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, el biopic dramático comandado por el cineasta iraní fue recibido con la división de una crítica que en su amplia mayoría, cree que se ha sido ampliamente benevolente con la representación del (de nuevo) candidato a ocupar el Despacho Oval.

Tráiler de ‘The Apprentice’

Todavía desconocemos cómo se traducirá en España el título, aunque lo más probable es que el resultado lleve a una simple, literal y directa «El aprendiz». Entre otras cosas, porque esta es una radiografía de la transformación de un joven todavía algo perdido en el mundo de los negocios que encuentra en Roy Cohn a un auténtico maestro de la diligencia y del ascenso al poder. Fallecido a finales de los 80, la figura del abogado ampliamente controvertida en la historia estadounidense dado que fue la principal mano derecha del senador Joseph McCarthy durante la persecución de los supuestos comunistas que se encontraban en el gobierno de los Estados Unidos. El papel es interpretado en The Apprentice por Jeremy Strong, como un rol clave en la historia para la posterior influencia del ambicioso protagonista.

El tráiler de The Apprentice revela una estética televisiva y a un todavía inexperto Trump acercándose a Cohn, aceptando la tutela de este y preparándose para ser el político que conocemos hoy en día. Según la sinopsis oficial que proporcionó la cinta, Cohn ve en Trump al protegido perfecto. Alguien de ambición innata, hambre por coronar la cima del éxito y voluntad para hacer lo que sea con tal de ganar. El retrato de la vida del multimillonario también reflejará su matrimonio con Ivana Trump, a la que da vida la nominada al Oscar Maria Bakalova y la relación con su familia, incluido el patriarca Fred Trump, interpretado por Martin Donovan.

El material promocional muestra algunos consejos de Cohn que dejan entrever cómo Donald Trump se convirtió en un empresario competitivo y más tarde, en el animal político que consiguió conectar con millones de norteamericanos, ganándose una inabarcable legión de fans y bastantes enemigos por el camino. «La primera regla es simple: ataca, ataca, ataca», le cuenta Cohn a un protagonista al que vemos ganar peso y someterse a varios tratamientos de cirugía estética en el corte del adelanto.

Como tal, Trump ya había tenido breves apariciones en películas como Solo en casa 2, Celebrity o Zoolander, pero esta es la primera vez en la que se le dedica un filme y en la que un actor de la talla de Sebastian Stan asume su personaje. En su momento, el equipo legal comandado por su portavoz de campaña Steven Cheung, ya declaró que se tomarían legales en lo que definió como «una ficción que se dedica a sensacionalizar mentiras» y «una interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood».

Un cineasta en pleno auge

De nacimiento iraní pero nacionalizado danés, Abbassi lleva dirigiendo largometrajes desde el 2016, cuando debutó en el celuloide con Shelley. Desde entonces, ha ido exprimiendo su claridad como cineasta, mejorando en cada nueva historia. Border le dio una amplia presencia en los festivales y el oscuro thriller de Holy Spider lo consagró como una nueva voz a tener en cuenta en la actualidad cinematográfica. En la pequeña pantalla, dirigió uno de los capítulos de la primera temporada de The Last of Us.

Sin embargo, habrá que ver cómo reacciona el público norteamericano cuando se estrene en cines el próximo 11 de octubre. En España, todavía no tiene una fecha oficial para su llegada a la cartelera.