Así van las encuestas a 56 días de las elecciones en EEUU: Harris cede más y está a 1,2 puntos de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, sigue cediendo en su ventaja sobre el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, en la media de las encuestas publicadas este lunes, que reflejan el sentir general de los votantes en Estados Unidos. Ahora se encuentra con un margen de 1,2 puntos. La variación ha venido al incluir la última encuesta del periódico The New York Times, de tradición demócrata, que ha publicado un sondeo que da una ventaja a Trump de un punto. A 56 días de las elecciones del 5 de noviembre, Harris lograría el 48,4% del favor del electorado, mientras que el aspirante republicano a regresar a la Casa Blanca se quedaría en el 47,2% a nivel nacional, según la media general de las encuestas.

En la encuesta del periódico The New York Times, como se ha indicado, con anterioridad, el 48% de los encuestados votaría a Trump, mientras el 47 a Kamala Harris, a la que, según los analistas, le están empezando a pasar factura la elección de su número 2: debería haber elegido al gobernador de Pensilvania, Josh Saphiro, estado que será clave, el más importante de todos los indecisos. En cambio, Harris se decantó por Tim Walz, gobernador de Minnesota, decisión que los expertos piensan que lamentará el próximo 5 de noviembre, días de las elecciones presidenciales.

En el desglose de todas las encuestas, destaca que Kamala Harris es incapaz de convencer al electorado formado por los votantes blancos de las zonas rurales.

En la encuesta del periódico The New York Times, se revela que Kamala Harris recibiría el 78% del voto afroamericano y el 55% del voto latino, mientras Trump se quedaría con el 54% del voto blanco, el 13% del voto afroamericano y el 40% del latino. Harris se quedaría con el 61% del voto de las ciudades, el 50% de los suburbios y el 29% de las localidades rurales. Trump recibiría el 33% del voto de las ciudades, el 42% del voto de los suburbios y el 65% del voto de las localidades rurales. El 60% de los encuestados en el periódico The New York Times piensa que el país va en la mala dirección.

Señales de alarma en estados indecisos

En la última encuesta del periódico The New York Times, se aprecian señales de alarma para Kamala Harris, sobre todo, en los siete estados indecisos, que son los más disputados.

En este sondeo citado, se explica que mientras que el 90% de los votantes ha reconocido que sabe todo lo que necesitaba saber sobre Trump, un menor porcentaje, el 71% ha recocido que sabía todo lo que necesita saber sobre Harris. Esto sugiere que la vicepresidenta perder apoyos durante el debate de este martes en Pensilvania, retransmitido por la Abc News, cuando se presente frente a millones de votantes.

Los demócratas, que han pasado por un desastroso debate del presidente Biden, su salida de la carrera y la entrada de Harris, se enfrentan ahora a unas encuestas que sugieren que Trump tiene una fuerza duradera, sea cual sea su oponente.

La encuesta de The New York Times refleja un cambio en el impulso de Harris hacia Trump. Refleja que Harris puede enfrentarse a graves obstáculos en las últimas semanas de la campaña, si los republicanos siguen etiquetándola como progresista, al tiempo que destacan sus posiciones anteriores sobre el fracking, la inmigración y la atención sanitaria. La encuesta del Times muestra que el 44% de los encuestados considera que Harris es demasiado progresista, mientras que sólo el 32% de los encuestados dijo que Trump es demasiado conservador.

Trump tiene mejores resultados en los estados indecisos que en las encuestas nacionales. Todo esto le lleva a la Casa Blanca.

Pensilvania, que es donde se celebra este martes, 10 de septiembre, el debate, se perfila como el principal campo de batalla en la carrera por la Casa Blanca. Será el gran premio en esta campaña electoral de los estados decisivos, que son siete: Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

El estado de Pensilvania, el más poblado de los estados indecisos, con sus 19 votos del Colegio Electoral, ha recibido repetidas visitas de los candidatos en las últimas semanas. Los votantes se enfrentan a un torrente mediático en este estado estos días: las campañas y los comités de los partidos han reservado 153 millones de dólares en publicidad para estos días antes del debate del martes, 10 de septiembre.