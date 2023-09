La serie de Amazon Prime que es la digna sucesora de Los Bridgerton

Las series de época se han convertido en las preferidas de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming. Series como Los Bridgerton, La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton o La edad dorada se han convertido en un gran éxito. Otra de las series de época que está teniendo una gran acogida es The Great que se estrenó en mayo del año 2020 y desde entonces no paran de aumentar sus seguidores en Amazon Prime Video.

Aunque la serie The Great ha sido cancelada por sorpresa, se pueden ver tres temporadas en esta plataforma de streaming. Una intensa serie dramática estadounidense que está inspirada por la historia del ascenso al poder de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia.

The Great ha sido creada y escrita por el director de cine, guionista, productor y dramaturgo australiano Tony McNamara y está basada en una de sus obras de teatro de 2008. La serie ha sido creada por Tony McNamara, conocido por su trabajo como guionista en Cruella y Poor Things.

El ascenso al trono de una reina

La serie tiene una cierta similitud con La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton ya que cuenta la historia del ascenso al trono de una joven reina. En este caso es Catalina la Grande de Rusia que fue la monarca más longeva que ha reinado en este país y que es recordada por esta terrible historia.

A la joven Carlota, que viene de Prusia, la casan con el pervertido Pedro III, al que tendrá que matar si quiere sobrevivir y convertirse en la emperatriz del imperio ruso. La serie se centra en la trama que creó esta joven reina para asesinar a su depravado y peligroso esposo.

El reparto de la serie The Great

La serie está protagonizada por Elle Faning (La seducción) que interpreta el papel de la reina Catalina la Grande de Rusia, mientras que el papel de su esposo Pedro l lo interpreta el actor Nicholas Hoult, conocido por su interpretación en ficciones como saga X-Men y Mad Max: Fury Road.

Además en el reparto de esta serie de época también están los actores Phoebe Fox (The Aeronauts), Sacha Dhawan (Doctor Who), Charity Wakefield (Serena), Gwilym Lee (The Tourist) o Douglas Hodge (Joker), entre otros muchos.

La serie The Great ha contado también con interesantes cameos como los de Gillian Anderson (Sex Education) y Louis Hynes (Una serie de catastróficas desdichas). Una buena opción para los que quieran disfrutar de una buena serie de época al estilo de Los Bridgerton.