La segunda temporada de la serie ‘Colegio Abbott’ se estrenará el 1 de marzo en Disney+

La divertida serie Colegio Abbott se convirtió en la gran sorpresa la madrugada del pasado 11 de enero al obtener el Globo de Oro a la Mejor serie de musical o comedia. Además, la actriz Quinta Brunson obtuvo el de Mejor actriz de serie musical o comedia y el actor Tyler James Williams el de Mejor actor de reparto en serie de musical o comedia.

La plataforma de streaming Disney+ acaba de anunciar que la segunda temporada de Colegio Abbott se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 1 marzo. La segunda temporada de la serie de comedia tiene 10 episodios que seguro tendrán el mismo estilo divertido e irónico que los 13 de la primera entrega.

Un grupo de profesores motivados y entregados

La serie Colegio Abbott es una entretenida comedia protagonizada por un grupo de profesores entregados y apasionados que cuentan con mucha ilusión pero pocos recursos para realizar su trabajo. La directora del centro es una mujer poco empática que no se preocupa por el centro y tampoco lucha por los derechos de los profesores y los alumnos de esta escuela de primaria de Filadelfia.

Pero todos los problemas y dificultades que tienen los profesores no les desaniman a la hora de ayudar y apoyar a sus alumnos. No cuentan con financiación, material educativo o recursos, pero estos profesores siguen entregando su corazón y su alma en cada una de sus clases. La serie está rodada como un falso documental al estilo de The Office que sorprende desde el primer episodio y que le aporta un estilo diferente y natural.

El reparto de Colegio Abbott

La divertida actriz Quinta Brunson, que como hemos explicado ha obtenido este año el Globo de Oro a Mejor actriz de televisión musical o comedia, es la creadora de la serie e interpreta a Janine Teagues, la motivada profesora. Quinta Brunson ejerce también de productora ejecutiva de la serie junto a Justin Halpern y Patrick Schumacker de Delicious Non-Sequitur Productions, y Randall Einhorn.

Además en el reparto de Colegio Abbott están los actores Tyler James Williams como Gregory Eddie, Janelle James como Ava Coleman, Lisa Ann Walter como Melissa Schemmenti, Chris Perfetti como Jacob Hill, William Stanford Davis como el Sr. Johnson y Sheryl Lee Ralph, ganadora del Emmy®, como Bárbara Howard.

La serie es una buena opción para los que están buscando una serie divertida y familiar como The Middle, El pequeño Sheldon, Malcom in the Middle o Coop y Cami.