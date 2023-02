Los estrenos de series y docuseries de HBO Max para febrero

El mes de febrero se estrenan numerosas series y docuseries en HBO Max. Los usuarios de la plataforma de streaming podrán ver Pobre diablo, All The Breathes, La casa que construyeron los dragones, ¿Quién mató a Madeleine? o La maldición del Windsor. También se estrenan la tercera temporada de la serie de El padrino de Harlem y la novena temporada de The Flash.

Además este mes HBO Max estrena el 3 de febrero Traitors España es la adaptación del conocido formato televisivo es un juego psicológico de favores y traiciones El game master es el conocido actor Sergio Peris-Mencheta y en el que competirán 18 celebridades.

¿Quién mató a Madeleine?

El 3 de febrero se estrena esta nueva serie documental que retoma la desaparición en mayo de 2007 de la niña Madeleine McCann de tres años un complejo vacacional en Portugal. Ahora, la policía alemana cree saber quién es el responsable del crimen y la docuserie ofrece entrevistas con periodistas de investigación que ofrecen datos de este nuevo sospechoso.

All The Breathes

El 8 de febrero se estrena este nuevo documental que está nominado al Oscar y que cuenta la historia de dos hermanos que dedican sus vidas al “quijotesco esfuerzo de proteger al milano negro, una majestuosa ave rapaz esencial para el ecosistema de Nueva Delhi que ha estado desapareciendo del cielo a un ritmo alarmante”, según explica la sinopsis de Netflix. Los ‘hermanos cometa’ pasan día y noche cuidando a las criaturas en su improvisado hospital para aves en el sótano. Un curioso documental que intenta explicar la conexión entre las cometas y los hermanos musulmanes que tienen la misión de curar a las aves y ayudarlas a regresar a los cielos.

Confía en mí

El 9 de febrero se estrena esta nueva serie protagonizada por Jonny Murphy (Eden H. Davies), de 16 años, que está haciendo todo lo posible para encontrar su lugar en el este mundo. Crecer no ha sido fácil y, aunque sus amigos y familiares lo quieren, Jonny sufre de depresión y ansiedad no diagnosticadas que hace todo lo posible por ocultar. De repente se tiene que enfrentar a una gran tragedia y tiene que decidir si dejar que los acontecimientos lo superen o aprender a vivir.

Cormoran Strike: Sangre turbia

El 10 de febrero se estrena una nueva miniserie en la que se investiga la misteriosa desaparición de una mujer desaparecida. Un caso muy complicado para Strike y Robin en el que coincide con un asesino en serie psicópata y testigos en los que no se puede confiar.

La maldición del Windsor

El 12 de febrero se estrena esta docuserie que intenta esclarecer que pasó en 2005 en la torre Windsor, uno de los rascacielos más icónicos de España, que ardió por completo en directo por televisión. Todavía no está claro si fue un accidente o un sabotaje.

La casa que construyeron los dragones

El 13 de febrero se estrena esta nueva docuserie de 10 episodios en la que se cuenta cómo fueron los 10 meses de rodaje de la primera temporada de La casa del dragón que tuvo lugar en 4 países. La ficción ha contado con más de 100 entrevistas e intenta explicar lo que ocurrió en cuatro horas y media de contenido exclusivo detrás de las cámaras.

Pobre diablo

El 17 de febrero se estrena esta serie de animación para adultos creada por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Pobre diablo se presentó en la pasada edición del Festival de Sitges. Su protagonista es Stan un anticristo al no le gusta hacer el mal y quiere ser actor de musicales. Acaba de cumplir 665 meses y solo le queda un mes para enfrentarse a su destino: desatar el apocalipsis. En su fiesta de cumplemés, recibe de su padre, Satán, una noticia: Se trasladará a Nueva York para ir preparando el apocalipsis. Stan compartirá el piso con dos demonios muy familiares: Su padrino el gato Mefisto y su prima la demonia Samael.