Sandra Golpe juega en otra liga: ‘Antena 3 Noticias 1’ bate récords de audiencia y supera el 25%

Sandra Golpe juega en otra liga dentro de un panorama televisivo en el que a muchos les cuesta llegar al 10% de cuota de pantalla y que más de un 15% se considera un éxito. La edición del mediodía de Antena 3 Noticias suele rondar el 20% de share pero lo que consiguió el lunes 24 de noviembre ha pulverizado sus propios récords de audiencia consiguiendo su mejor dato en más de 17 años (12 de septiembre 2008), un 25,2% y 2.380.000 espectadores. Así, la periodista de Atresmedia no dio opciones al Telediario 1 de Alejandra Herranz, que se quedó con un 14,4%, y tampoco al de Isabel Jiménez en Telecinco que se tuvo que conformar con un 9,9%. Ese día, además, Antena 3 arrasó coronándose como la televisión líder con un gran 14,2% de cuota, por delante nuevamente de sus competidores, a más de 4 puntos de Telecinco y a más de 1,1 puntos de la cadena pública.

El pasado lunes 24 de noviembre, Antena 3 fue la cadena más vista de la sobremesa al prime time y vuelve a lograr lo más visto de la jornada en un top encabezado por las ediciones de Antena 3 Noticias, con el informativo de sobremesa en su máxima cuota en más de 17 años, un 25,2%, Pasapalabra y El Hormiguero, y todos líderes. En total, la cadena principal de Atresmedia alcanzó el 14,2% de media , por delante nuevamente de sus competidores, a más de 4 puntos de Telecinco y a más de 1,1 puntos de TVE.

En el top de lo más visto continúan los informativos de la cadena, líderes imbatibles una jornada más. En la jornada de este lunes, destaca el seguimiento de Antena 3 Noticias 1, que arrasa con su mejor dato en más de 17 años (12 de septiembre 2008), un 25,2%. El informativo que dirige Sandra Golpe es líder absoluto logrando, además, su día más visto del curso: 2.380.000 seguidores y 3.480.000 espectadores únicos. Y logra unas ventajas con sus competidores de más 15,4 y más de 10,9 puntos.

Es lo más visto del día, junto con Antena 3 Noticias 2, el informativo conducido por Vicente Vallés y Esther Vaquero que lideró igualmente en la noche con más de 2,4 millones de seguidores de media y un 19,7% y 3.559.000 espectadores únicos. Marcó unas ventajas con sus competidores de más 12,2 con Telecinco y más de 5,2 puntos con TVE.

Tras los informativos de Antena 3, el ranking de lo más visto continuó con Pasapalabra, conducido por Roberto Leal, que fue el programa más visto de la jornada firmando su 2º día más visto del año: 2.227.000 seguidores de media y más de 4 millones de espectadores únicos. Es líder imbatible con un 21,2%, Además, se llevó el minuto de oro más visto del lunes.

El Hormiguero volvió a situarse como el programa más visto del prime time, líder un día más superando los 1,8 millones de seguidores de media, con un 14,5%, y es también la emisión con más espectadores únicos, 4.086.000, con la visita de Álex Márquez. El espacio que presenta Pablo Motos vuelve a imponerse a todos sus rivales, también en coincidencia.