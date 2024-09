Ridley Scott ya tiene una idea para ‘Gladiator 3’: ¿Podrá rodarla algún día?

En cuanto al terreno de los blockbuster se refiere, al 2024 únicamente le queda estrenar una película: Gladiator 2. La secuela tardía dirigida por Ridley Scott llegará a los cines el próximo mes de noviembre y por supuesto, el director británico lleva tiempo con una aparente eterna promoción. Aunque seguramente la campaña global real comenzará dentro de algunas semanas, donde lo más probable es que Scott vaya acompañado de sus principales estrellas; Paul Mescal y Pedro Pascal. Un recorrido que sería un tanto incansable para la mayoría de cineastas de su edad, pero en cambio el ganador del Oscar ya tiene una idea entre manos para Gladiator 3.

Sí, habéis leído bien. Puede que el regreso a la arena del coliseo todavía no se haya materializado, pero de funcionar bien en la taquilla, el completar una trilogía de pura épica romana será sólo responsabilidad del realizador de Alien y Blade Runner. Ambición quizás un tanto temprana y también, un poco desmedida, pues uno de los mayores handicaps de la continuación será el de convertir su elevado presupuesto (se estima entre los 250 y 300 millones de dólares) en una taquilla mundial que rentabilice ese riesgo, dentro de los malos tiempos que vive la exhibición en la actualidad. Para más inri, los últimos resultados de su obra en la cartelera han sido bastante nefastos, como fue el caso de El último duelo o Napoleón. Sin embargo, si la idea de pensar ya en una Gladiator 3 resulta sorprendente, no es ni mucho menos la única perla que este genio del celuloide ha soltado en su última entrevista.

Ridley Scott ya piensa en ‘Gladiator 3’

De atreverse (o si le dejan) a rodar una Gladiator 3, esta sería la primera ocasión en la que Ridley Scott se enfrenta a una tercera entrega como tal, pues en su momento Century Fox canceló los planes de que siguiese contándonos el pasado del xenomorfo tras Prometheus y Alien: Covenant. Del mismo modo, fue el responsable de Hannibal, la secuela de El silencio de los corderos. Por el momento y antes de ver si sigue al pie narrativo del Imperio Romano, Scott está centrado en la que será su nuevo filme, un biopic de los Be Gees titulado You should be dancing.

Por si el público no estuviese ya de por sí entusiasmado con la nueva película protagonizada por Paul Mescal, el director explicó que Gladiator 2 era su mejor trabajo y no dudó en compararla con el final de cierta obra maestra de Francis Ford Coppola.

«Ya estoy jugando con la idea de Gladiator 3. ¡No, en serio! Encendí la mecha…El final de Gladiator 2 evoca el de El Padrino, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no había deseado (…) Así que la próxima será sobre un hombre que no quiere estar donde está», le contaba el cineasta a la web Premiere.

Algunos días después, el protagonista Mescal fue preguntado por las declaraciones de su director, a lo que contestó lo siguiente: «Sí, Ridley me habló de ello, ¡Pero ayer! Así que estoy esperando a ver qué pasa, pero es interesante. Pero no debemos apresurarnos; la historia debe mantenerse unida». El intérprete irlandés es una de las jóvenes promesas de la profesión, gracias a la serie Normal people y a filmes de corte independiente como Aftersun. Sin embargo, Gladiator 2 será con mucha diferencia su salto al mainstream comercial y si funciona y Scott ya ha hablado con él, eso significa que debería ser la parte principal e irrenunciable de Gladiator 3.

‘Gladiator 2’: sinopsis, reparto y estreno

La sinopsis oficial de Gladiator 2 es la siguiente: «Años después de presencia la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de unos tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego. Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan el pueblo la gloria perdida de Roma».

Acompañando al protagonista, Connie Nielsen y Derek Jacobi recuperan sus antiguos papeles. Por otra parte, la secuela se llena de estrellas y caras conocidas de la primera línea de la industria: Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger y Denzel Washington. Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas y May Calamawy completan el elenco secundario.

Gladiator 2 llegará a los cines de todo el mundo el próximo 15 de noviembre. Esperemos que al menos para la tercera parte, el director no nos haga esperar otros 24 años.