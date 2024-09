Denzel Washington responde a las críticas por su acento en ‘Gladiator 2’

Gladiator 2 es uno de los últimos grandes títulos que le quedan a este 2024. Una esperada secuela que representa un caso más de la fiebre nostálgica de Hollywood por continuar sus grandes éxitos comerciales. Top Gun: Maverick abrió la veda y recientemente Bitelchús Bitelchús ha vuelto a demostrar la avidez de un público deseoso de volver a las historias de su infancia y/o adolescencia. Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, el regreso a la arena del coliseo levanta muchas más suspicacias debido a su cuestionable rigor histórico. Una cuestión que no importa ni al propio director Ridley Scott, ni tampoco a Denzel Washington, una de las nuevas estrellas que se han incorporado a la continuación protagonizada por Paul Mescal.

Las críticas a Gladiator 2 van a ser constantes durante toda la promoción y su correspondiente estreno. Entre otras cosas porque la original es una cinta muy querida dentro de la comunidad cinéfila y porque esta vuelta a la antigua Roma tendrá que ser al menos, tan épica como la herencia cinematográfica de su antecesora. Ya que de lo contrario, el seguimiento tardío se sentirá como una mancha tan innecesaria en la propiedad intelectual como la propia confección de la película. Por eso, no es de extrañar la cantidad de comentarios negativos tras la publicación del tráiler, los cuales aludían principalmente a la canción rap escogida para el adelanto, pero también al acento utilizado por Washington. El dos veces ganador del premio de la Academia ha respondido recientemente a las críticas que se quejan del acento de su personaje.

Denzel Washington no quiere imitar

En el mismo momento en el que se pudo ver el primer tráiler de Gladiator 2, los espectadores se dieron cuenta que el interés en la precisión histórica no iba a estar entre los puntos fuertes de la producción. Hombres al lomo de rinocerontes, naumaquias fuera de su periodo temporal…y la forma de hablar de un Denzel Washington que ha explicado en una entrevista por qué no buscó un acento «más cercano» a cómo hablaría alguien del 211 d. C.

En la trama, Washington interpreta a Macrinus, un ex esclavo con la ambición suficiente como para intentar conspirar para controlar Roma. El personaje es una especie de líder político y traficante de armas que además, termina convirtiéndose en el mentor de Lucius (Mescal) y del resto de gladiadores que mantiene en su poder. De esta forma, cuando salió el adelanto promocional, el público quedó bastante sorprendido con que el actor de Training day estuviese utilizando su acento de la vida real para ponerse en la piel del liberto. Pero la razón principal es que el intérprete no quería caer en una imitación burda.

«Bueno, la cuestión es, ¿dónde estamos? ¿De quién será el acento? ¿Cómo suena eso? Vas a terminar imitando a alguien y acabarás teniendo un mal acento africano», le explicaba Washington a la revista Empire. El actor fue colaborador durante muchos años del difunto hermano de Ridley, Tony Scott y en la misma charla con el medio norteamericano no quiso dejar pasar la ocasión de explicar por qué había decidido colaborar de nuevo con el cineasta de Blade Runner: «Quedan muy pocas películas por hacer que me interesen. Tengo que inspirarme en el cineasta y Ridley me inspiró muchísimo. Tuvimos una gran primera oportunidad y aquí estamos. Está comprometido. Está entusiasmado con la vida y con su próxima película. Es una inspiración. Todos deberíamos sentirnos así a los 86 años». Scott y el actor trabajaron juntos por primera vez en 2007 con American Gangster. No obstante, no habían vuelto a colaborar desde entonces.

‘Gladiator 2’: sinopsis y fecha de estreno

La sinopsis oficial de Gladiator 2 es la siguiente: «Años después de presenciar la muerte del héroe Máximo (Russell Crowe) a manos de su tío (Joaquin Phoenix), Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de dos tiránicos empreadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio deberá rememorar en el pasado para encontrar la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma.

Además de Denzel Washington y Paul Mescal, Gladitator 2 contará en su reparto con Pedro Pascal, Joseph Quinn y Fred Hechinger. Del mismo modo, tanto Derek Jacobi como Connie Nielsen recuperan sus papeles de la primera entrega. Con un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares, Paramount Pictures necesitará un gran taquillazo mundial el próximo 15 de noviembre cuando se estrene la película.