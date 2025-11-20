Rian Johnson quiere a esta estrella para ‘Puñales por la espalda 4’: «Encajaría perfectamente»

Hace mucho tiempo que a Rian Johnson parece no interesarle ya el universo de Star Wars. El director, artífice de la incomprendida Los últimos Jedi, iba a ser en el pasado, el encargado de dirigir toda una nueva trilogía del mundo creado por George Lucas. Y ahora, tras el devenir caótico de Lucasfilm aparcando su ambiciosa visión de la propiedad intelectual, el realizador está en estos instantes ilusionado con su saga detectivesca protagonizada por Daniel Craig. Tanto es así, que en una entrevista reciente mientras promocionaba la tercera parte, el autor se ha aventurado a pedir el reclamo y atención de una estrella para una futura Puñales por la espalda 4: Meryl Streep.

Johnson todavía no ha estrenado Puñales por la espalda: De entre los muertos, pero teniendo en cuenta las grandes críticas recibidas en el pasado Festival de Toronto, no sería nada extraño que Netflix le ofreciese seguir generando nuevos casos para el inspector Benoit Blanc. La nueva entrega, vuelve a tener ciertas pretensiones en el circuito final de premios y por ello, antes de su aterrizaje en el catálogo de la «gran N roja», la podremos ver proyectada en cines el próximo 28 de noviembre. Recordemos que tanto Puñales por la espalda como Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion optaron a una estatuilla dorada en la categoría de mejor guion y de mejor guion adaptado.

La seña de identidad de la IP parte de por supuesto, el ingenio creativo de los planteamientos de Johnson. Pero sobre todo, por armar siempre un casting estelar que de seguro, alcanzaría su cenit de reconocimiento si en Puñales por la espalda 4 apareciese la 21 veces nominada al premio de la Academia.

Puñales por la espalda 4: Johnson pide a Streep

Por el momento se trata sólo de un capricho del director, pero la aparición de la actriz de Los puentes de Madison en Puñales por la espalda 4 no representaría ni mucho menos, una quimera. La actriz elige ya sus proyectos con total libertad, sabedora de que ya lo ha conseguido todo en la industria. Prueba de ello es su personaje recurrente en la tercera y cuarta temporada de Sólo asesinatos en el edificio.

Por eso, mientras hablaba con IndieWire, el nombre de Streep salió a relucir a través de una confesión de casting sincera por parte del director de Looper:

«Hay tantos actores magníficos con los que me gustaría trabajar. Pero sí, Meryl Streep, si estás leyendo esto, creo que encajarías perfectamente en una película de misterio y asesinato».

Acostumbrado a las estrellas

Rian Johnson sabe de sobra lo que es dirigir a grandes intérpretes de la escena. Más allá de la presencia recurrente de Craig, en la primera entrega tuvimos un casting que concentró a nombres como Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Toni Collette o Christopher Plummer. Después, la secuela reunió a Edward Norton, Kathryn Hahn y Dave Bautista, entre otros.

Some crimes are beyond belief. Daniel Craig returns as Benoit Blanc in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. In select theaters November 26 and on Netflix worldwide December 12. pic.twitter.com/ffRb9cqwSN — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Puñales por la espalda: De entre los muertos sigue esa senda de rostros célebres, incorporando Josh Brolin, Josh O’Connor o Jeremy Renner. La tercera aventura misteriosa del detective Benoit Blanc se estrenará en Netflix el próximo 12 de diciembre.