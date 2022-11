Rian Johnson planea comenzar a escribir ‘Puñales por la espalda 3’ después de fin de año

Todavía no lleva ni 24 horas en las salas y los fanáticos del detective Benoit Blanc ya se preguntan cuándo podrán ver un nuevo caso del personaje interpretado por Daniel Craig. Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion llegó ayer a los cines, ante la expectación de lo que promete ser una franquicia con al menos, una entrega más. Y es que cuando Netflix firmó un acuerdo millonario con el director Rian Johnson y Craig, lo hizo acordando dos películas exclusivas para la plataforma, por lo que más tarde que pronto el cineasta de Looper tendrá que afrontar Puñales por la espalda 3. Dicho y hecho, ya sabemos que Johnson trabaja en el guion de una nueva investigación para Benoit.

Promocionando la secuela, el realizador habló con Deadline sobre el futuro de la franquicia, además de todos esos proyectos que tiene que rodar en los próximos 2 años. “Creo que todos asumieron que tendría un par de ideas al azar, proyectos no relacionados, que he estado dando vueltas. Pero, sinceramente, en los últimos meses, lo creativo más emocionante para mí en este momento es esa tercera película”, explicaba Johnson sobre una futura Puñales por la espalda 3. El responsable de Los últimos Jedi infirió en que sus esfuerzos se centrarían en escribir el final de la trilogía y no porque Netflix le esté metiendo prisa: “Creo que voy a saltar directamente a él. No por una obligación contractual, pero, genuinamente, ese es el objeto brillante hacia el que encuentro mi nariz apuntando en este momento”.

En la agenda de Johnson e encuentra la dirección de la serie Poker Face, pero también tiene por delante una trilogía de Star Wars, un colosal proyecto en el que sigue trabajando y que Disney todavía no ha descartado.

La primera Puñales por la espalda se estrenó en 2019, recaudando más de 300 millones de dólares en la taquilla internacional. La secuela triunfó en El Festival de Cine de Toronto, recibiendo críticas muy positivas. Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion está disponible por una semana en cines seleccionados. Dentro de aproximadamente un mes (23 de diciembre) pasará a estar dentro del catálogo de Netflix. Si la primera parte se caracterizó por tener un elenco lleno de estrellas, esta secuela no será menos: Edward Norton, Jessica Henwick, Dave Bautista, Kate Hudson y Ethan Hawke entre otros.