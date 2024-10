‘Regreso a Las Sabinas’: un lujo para las series diarias

Crítica de Regreso a Las Sabinas, todo un lujo para las series diarias por diferentes motivos. Primero, es la primera vez que una plataforma de streaming emite este tipo de contenido. Ya están disponibles los cinco primeros episodios en Disney + y la semana que viene empezará a emitirse uno al día (de un total de 70), como en la televisión convencional. Por otra parte, Regreso a Las Sabinas es una delicia visual, rodada en espacios naturales, sin plató, con una gran cantidad de medios que lucen en pantalla. Pero lo mejor es que es un producto honesto, no engaña al espectador. Es un culebrón de los de toda la vida con sus ingredientes intactos: amor, traición, secretos del pasado, ambición, asesinatos y un largo etcétera. Entretiene, engancha y va a más. Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Natalia Sánchez, María Casal, Miquel Fernández son los actores principales, mientras que la dirección corre a cargo de todo un virtuoso en series, Jordi Frades ( Los herederos de la tierra, La catedral del mar, Matadero).

Trama y datos de producción

En Regreso a Las Sabinas, las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso, supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

La serie está dirigida por Jordi Frades (Los Herederos de la tierra, La Catedral del Mar) y protagonizada por Andrés Velencoso (Amor de madre, Élite), Celia Freijeiro (Maridos, Vida perfecta), Ángela Molina (Velvet, La valla), Nancho Novo (Sueños de Libertad, Los Pacientes del Doctor García), Olivia Molina (La Valla, Amar en tiempos revueltos), Natalia Sánchez (Sueños de Libertad, Los herederos de la tierra), Miquel Fernández (Apagón, Alba), María Casal (Sentimos las molestias, Mercado central), Marta Calvó (Amar en tiempos revueltos) y Julia Carnero (La Catedral del Mar).

Experimentar con lo de toda la vida

Los éxitos de Café con aroma de mujer o La reina del flow en Netflix nos desvelan que el público quiere seguir consumiendo el culebrón de toda la vida, da igual el medio. En la televisión en abierto, Sueños de Libertad (Antena3 ) y La promesa (La 1 de TVE) vienen a decir lo mismo. No es de extrañar, pues, que Disney + haya querido producir su primera serie de emisión diaria. Se trata de experimentar, de atrapar al espectador de otra manera, más bien, de hacerlo a la antigua.

Regreso a Las Sabinas tiene el lenguaje de la telenovela tradicional. No hay innovación de contenido. Las tramas son clásicas y, por ello, efectivas. Pasa lo mismo con sus códigos narrativos: repetición de situaciones y diálogos explicativos para que nadie pierda el hilo, música constante (aunque bonita) y golpes de efectos melodramáticos y exagerados. Los amantes del género no pedimos más.

Puede que Regreso a Las Sabinas peque de comedida en sus inicios. No aburre, jamás, pero empieza con calma. La tensión va a más hasta llegar a un quinto episodio (los que hemos podido ver hasta ahora), que deja sin aliento y, por supuesto, con ansiedad hasta que llegue el próximo capítulo (aquí está el truco de la estrategia de Disney + y los creadores de la serie).

Pero si Regreso a Las Sabinas destaca por algo es por su envoltura de serie no diaria. Ahí está el sello distintivo del producto. Todo está rodado en estancias naturales. No hay plató y, por lo tanto, tampoco esa sensación de estar viendo un teatrillo de barrio en el que parece que las paredes van a caerse cada vez que se da un portazo. La fotografía es preciosa y evocadora, sobre todo porque sabe explotar el espacio natural en el que se enmarca la trama.

El culebrón de toda la vida destaca por su falta de grises. Los malos suelen ser muy malos y los buenos muy buenos. Aquí hay de eso pero con unos matices que no sólo enriquecen la trama sino que le inyectan una verdad poco habitual en estos lares. Y es que, lo mejor de Regreso a las Sabinas es que la gran mayoría de los personajes te caen bien. Incluso los que se supone que son los villanos tienen su desgarro interior y no son evidentes. Se nota el mimo del equipo y de la dirección de actores en abrazar el género sin engolar la voz pero sí dando un plus a lo que solemos ver en las telenovelas.