‘La Reina del Flow’: ¿cuándo se estrena la temporada 3?

No hay dos sin tres, y vaya si los fans de La Reina del Flow lo tienen claro. Tras arrasar a nivel internacional con el lanzamiento de sus dos primeras temporadas, ahora la ficción de origen colombiano vuelve con más episodios. Pues, tal y como la propia Carolina Ramírez ha confirmado en sus redes sociales, todavía queda historia por contar. Una feliz noticia que, como no podía ser de otra manera, ha revolucionado por completo las redes sociales. Y es que, desde el 2021, el mundo entero ha quedado sumido en una profunda incógnita. La serie concluyó su historia con dos temporadas y lo hizo de manera notable, pero con ciertos frentes abiertos.

Sin embargo, ha sido ahora, en pleno 2024, cuando han hecho realidad el deseo de los fans: una tercera temporada de la producción. A través de su cuenta de Instagram, la artista que da vida al personaje de Yeimy Montoya ha compartido un story donde se ha sincerado con sus más de dos millones de seguidores. «Quería pasar por aquí para compartir una noticia que muchos ya conocen, pero que desean escuchar de mi boca. Hace tres días firmé el contrato, así que, sí, habrá tercera temporada de La Reina del Flow. Vamos a ver qué nos depara», anunció.

Unas palabras muy contundentes con las que ha puesto final al sufrimiento de los fans de La Reina del Flow. Eso sí, debido a que por contrato no puede dar detalles del proyecto, se ha mostrado muy cautelosa con sus declaraciones. «No tengo idea aún del primer capítulo ni de la trama en general. Puede que ocurra algo muy importante con Yeimy o tal vez no. Pero había tantas ganas de retomar el personaje que al final me decidí. Nos vemos pronto», confirmó.

Pero, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿Cuándo se podrá ver la esperada temporada 3 de La Reina del Flow? Una cuestión muy importante que tiene a todos los seguidores del formato con las emociones a flor de piel. Eso sí, no son las únicas preguntas en el aire. ¿Qué ha pasado en la vida Yeimy Montoya y Charly Flow? ¿Mike Rivera se vengará de los protagonistas? ¿Regresarán todos los actores?

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de La Reina del Flow?

Recordemos que la ficción, antes de lanzarse en la plataforma de Netflix, ha sido estrenada primero, durante sus dos temporadas anteriores, en Caracol Televisión. De esta manera, y siguiendo la estela de sus capítulos anteriores, hasta que la ficción no haya sido emitida al completo en la cadena no dará el salto a la app de pago.

Esta situación provoca que los suscriptores de Netflix tengan que esperar un poco más para poder ver los nuevos capítulos. Asimismo, estamos hablando de una ficción que cuenta con un total de 82 capítulos en su primera temporada y 90 en la segunda. Por lo tanto, es una serie que destaca por su largo proceso de rodaje y producción.

Teniendo en cuenta estos aspectos y el hecho de que los actores acaban de firmar el contrato con la cadena, podría decirse que todavía queda mucho por delante. Los altos cargos de Caracol Televisión no han confirmado ninguna fecha de manera oficial. Pero, teniendo en cuenta estos parámetros, es muy probable que los actores de La Reina del Flow comiencen las grabaciones a finales de este 2024 o a principios del 2025.

De esta manera, y si no sucede ningún tipo de contratiempo, es probable que los espectadores de la cadena de televisión puedan comenzar a ver los primeros episodios a finales del próximo año. Eso sí, los suscriptores de Netflix deberán tener más paciencia.