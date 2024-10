No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta impactante historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No está dejando indiferente a nadie! El pasado jueves 10 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, los espectadores han visto cómo Begoña se ha sincerado a Digna respecto a lo ocurrido con Julia. ¡No tarda en pedirle ayuda! Ella habla con Damián para tratar de interceder. Todo ello mientras Fina necesita que le cambien el turno para poder asistir a la ópera con Marta. No le quedan muchas opciones y, además, tampoco quiere pedírselo a Jacinto. ¡Lo tiene cada vez más complicado!

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Mateo sigue progresando en su nuevo trabajo como camarero gracias a las constantes enseñanzas por parte de Gaspar. Todo ello mientras Digna se muestra más que dispuesta a regresar a casa de la familia De la Reina mientras que la nueva dirección de la empresa, que está compuesta actualmente por Joaquín y Marta, empieza a sufrir algún que otro roce. En cuanto a don Agustín, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para afear a Begoña por el comportamiento que está teniendo con Andrés. Claudia, por su parte, ha conseguido vender a un señor muy pudiente muchos boletos para la rifa. No tardan en descubrir quién se trata y se quedan verdaderamente impactados. Además, vemos cómo don Pedro no tarda en echar en cara a Damián la situación en la que actualmente se encuentra Mateo. Es por ello que no tarda en reunirse con Jesús.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 11 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Luis no ha tardado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una sugerencia muy concreta a Andrés. ¿En qué consiste, exactamente? En que opte también a pedir la nulidad, todo ello mientras Fina decide hacer una firme petición a Claudia respecto al cambio de turno. Ella habla con Jacinto para intentar que ceda.

Jesús ha dado el paso de hablar personalmente con don Pedro para hacer un negocio juntos, mientras que el padre de Mateo se muestra verdaderamente incapaz de aceptar la relación que su hijo mantiene actualmente con Claudia. Andrés y Begoña se muestran dispuestos a llevar a cabo un plan, y todo con el firme objetivo de conseguir la nulidad.

Gaspar, pese a que la situación económica de la cantina lo requiera, es absolutamente incapaz de despedir a Mateo puesto que se está esforzando al máximo en esta nueva etapa de su vida. Marta, por su parte, se ve en la obligación de comunicar a Fina una malísima noticia, mientras que Andrés plantea a María la posibilidad de dar el paso de solicitar la nulidad. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.