No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 9 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo, frente a Jesús, Joaquín presume de su nueva posición como propietario de Perfumerías De la Reina. En cuanto a Carmen, no ha dudado un solo segundo en dejar claro a Tasio que no está dispuesta a consentir sus celos por el nuevo dependiente, ni muchísimo menos. Todo ello mientras Jacinto ha dudado un solo segundo en dar el paso de ayudar a Claudia con la rifa.

Lejos de que todo quede ahí, la audiencia de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Jesús tiene un tenso enfrentamiento con Damián por el reparto de la empresa que ha hecho con la familia Merino. Todo ello mientras Fina continúa sin aceptar a Jacinto por lo que la situación es cada vez más tensa. Gaspar, consciente de su necesidad, ha dado el paso de ofrecer trabajo a Mateo en la cantina. Por si fuera poco, don Agustín ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dar un importantísimo consejo a María sobre cómo debe actuar para tratar de recuperar a Andrés. Éste e Isidro han unido fuerzas para seguir peinando La Lobera en busca de pruebas que incriminen a Jesús. Todo ello mientras Begoña no ha tardado en dar un toque de atención a Jesús que haya cambiado de internado a Julia sin habérselo consultado.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 10 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Begoña desvela a Digna todos los detalles de lo ocurrido con Julia. Por lo tanto, trata de buscar ayuda para evitar que Jesús continúe saliéndose con la suya. Ella trata de hablar personalmente con Damián para que trate de interceder en este asunto.

Fina se da cuenta de que necesita cambiar de turno para poder asistir a la ópera con Marta. A pesar de tenerlo todo en contra, se niega en rotundo a pedirle ese favor a Jacinto. En cuanto a Mateo, avanza en su nuevo trabajo como camarero tras la confianza depositada por parte de Gaspar. ¡Tiene claro que no le va a decepcionar, ni mucho menos!

Digna se muestra más que dispuesta a regresar a casa de la familia De la Reina mientras que la nueva dirección de la empresa, compuesta por Joaquín y Marta, empieza a sufrir alguno que otro roce. Todo ello mientras don Agustín no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para afear a Begoña el comportamiento que está teniendo con Andrés. La mujer de Jesús, por su parte, ha hecho saber a Andrés que está dispuesta a tomar una drástica decisión que va a cambiar su vida para siempre. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.