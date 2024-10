La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado jueves 10 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 440 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, hemos podido ver cómo el Marqués de Luján se muestra más que decidido a impedir que su hijo se case con una doncella. Por lo tanto, se ve obligado a tomar una drástica decisión que no es otra que despedir a Jana. Manuel, por su parte, continúa entre rejas puesto que ninguna de las gestiones que se han llevado a cago parece que ha dado sus frutos. Es por eso que a Rómulo no le queda más remedio que tomar cartas en el asunto para intentar buscar una solución.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores fueron testigos de cómo Catalina ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dar un ultimátum a Pelayo. Julia y Curro, por su parte, están cada vez más cerca el uno del otro, y eso es algo que preocupa muchísimo a Martina. Simona y Candela han observado que Vera y Lope no están pasando por su mejor momento. Así pues, no tardan en preguntar al cocinero sobre su supuesta relación. Tal es la cantidad de preguntas que recibe que, sin querer, Lope acaba desvelando el gran secreto de Vera, que es su verdadera identidad. Ricardo, mientras tanto, empieza a mostrarse verdaderamente distante con Pía mientras que Santo descubre que no sabe toda la verdad respecto a la muerte de su madre. Es hora de dar un paso adelante y enfrentarse a todos sus miedos con el objetivo de saber la realidad de lo sucedido.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, viernes 11 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La Promesa son testigos de cómo Rómulo se ha marchado de forma repentina con el objetivo de solucionar la detención de Manuel. Algo que confunde al servicio, pero también a los señores. ¡No entienden lo que está ocurriendo! Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Lorenzo ha tomado la iniciativa para descubrir cuáles son las pretensiones del mayordomo. ¡Es hora de encontrar respuestas!

Lope se da cuenta del error que ha cometido al contar la verdad sobre el origen de Vera. Todo ello mientras las cocineras tratan por todos los medios de averiguar si se trata de una broma o hay algo detrás. En cuanto a Margarita, trata por todos por tratar de acercar posturas con el Conde de Ayala. Todo ello mientras traza un plan para sorprenderle como nunca, y lo hace con la ayuda tanto de Julia como de Martina.

Pía, por su parte, ha regresado a palacio con el objetivo para pedir trabajo. En vez de Ricardo, es Petra quien ha dado el paso de ofrecerse a hacer las gestiones que fuesen necesarias con la Marquesa para conseguir esa petición. Santos, ante el cúmulo de mentiras sobre su madre, se ha visto empujado por Petra a averiguar toda la verdad.

Eso sí, para conseguir su cometido, debe hacerlo a espaldas de Ricardo. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo María Fernández logra tener una tarde libre con Salvador, después de mucho tiempo. ¿Serán las cosas como antes o habrá cambiado algo entre ellos? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.